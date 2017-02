Raffl verliert mit Philadelphia zweites Heimspiel in Folge

0:2 der Flyers gegen die St. Louis Blues

Philadelphia – Der Kärntner Michael Raffl hat mit den Philadelphia Flyers in der NHL das zweite Heimspiel in Folge verloren. Beim 0:2 gegen die St. Louis Blues gelang dem Team aus Pennsylvania am Montag auch zum zweiten Mal in Serie kein Treffer. Blues-Goalie Carter Hutton wehrte 26 Schüsse der Flyers erfolgreich ab. Für Philadelphia geht es nun am Donnerstag erneut zu Hause gegen die NY Islanders weiter. (APA; 7.2.2017)

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Montag:

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – St. Louis Blues 0:2

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 2:1

New York Islanders – Toronto Maple Leafs 6:5 n.V.