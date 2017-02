USA und Japan testeten gemeinsam entwickelte Rakete

Übung mit seegestütztem Abwehrsystem

Washington/Tokio – Die USA und Japan haben eine gemeinsam entwickelte Abwehrrakete getestet. Bei der Übung vor der Küste des US-Staates Hawaii sei eine Rakete im Weltraum abgefangen worden, teilte die US-Behörde für Raketenabwehr (MDA) am Montag mit. Der Test am Freitag verlief demnach planmäßig. Die USA und Japan arbeiten seit 2006 gemeinsam an der Trägerrakete vom Typ Standard Missile-3 "Block IIA", die als Teil des seegestützten Raketenabwehrsystem Aegis zum Einsatz kommt.

Die USA investierten laut MDA bisher 2,2 Milliarden Dollar (2,05 Mrd. Euro) in das Projekt, Japan steuerte eine Milliarde Dollar bei. Die Übung diente zur Abschreckung Nordkoreas. "Wir sind beide tief besorgt über Nordkoreas Fähigkeiten, und wir arbeiten ständig daran, unsere Verteidigungsfähigkeiten zu verbessern", sagte MDA-Sprecher Chris Johnson.

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis hatte Nordkorea bei einem Asienbesuch in der vergangenen Woche mit deutlichen Worten vor einem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. Dies würde eine "wirksame und überwältigende" Antwort der USA nach sich ziehen, sagte er. Zusammen mit Südkorea entwickeln die USA derzeit ein weiteres Abwehrsystem, um Raketen aus Nordkorea abzufangen. (APA, 7.2.2017)