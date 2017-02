Trump wirft der "New York Times" frei erfundene Geschichten vor

US-Präsident spricht von "totaler Fiktion"

Washington – US-Präsident Donald Trump hat der Zeitung "New York Times" vorgeworfen, Berichte über ihn frei zu erfinden: "Die gescheiterte New York Times schreibt in Bezug auf mich totale Fiktion", schrieb Trump am Montag auf Twitter.

Trump bezog sich offenbar auf einen Artikel in der Zeitung, in dem zahlreiche Details über Arbeitsabläufe und das tägliche Leben im Weißen Haus in den ersten beiden Wochen von Trumps Präsidentschaft aufgelistet sind.

In dem Beitrag heißt es zudem, das Weiße Haus stehe vor einer Änderung bei den internen Abläufen. Trump solle künftig früher in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Von der Absicht, den umstrittenen Rechtsaußen Stephen Bannon in den Nationalen Sicherheitsrat aufzunehmen, soll er erst kurz vor seiner Unterschrift erfahren haben. (APA, 7.2.2017)