Rätsel um mysteriöse Erdmuster im Amazonasgebiet gelöst

Der Regenwald Amazoniens galt bis vor kurzem als weitgehend unberührt – bis man nach Abholzungen alte Anlagen entdeckte. Archäologen haben sie nun analysiert.

Washington/Wien – Der Regenwald im Amazonasbecken ist nicht nur der größte der Welt. Er gilt auch als bestes Beispiel für einen naturbelassenen Lebensraum, der von Menschen bis vor wenigen Jahrzehnten weitgehend verschont blieb. Doch ausgerechnet als Folge großflächiger Rodungen tritt nun eine andere Geschichte dieser Region zutage.

In Acre, dem westlichsten Bundesstaat Brasiliens, der unmittelbar an Peru grenzt, wurden in den vergangenen Jahren tausende Quadratkilometer Wald abgeholzt und bewirtschaftet. Luftaufnahmen der Gegend weckten vor einiger Zeit das Interesse der Archäologin Jennifer Watling, die zurzeit an der Uni São Paulo arbeitet.

Rund 450 große Anlagen

Die Aufnahmen, die seit 1999 die Fachwelt aufhorchen ließen, zeigten nämlich zahlreiche sogenannte Geoglyphen – großflächige Erdzeichnungen und -muster, die auf einer Fläche von 13.000 Quadratkilometern verstreut sind. Watling nahm mit einem internationalen Forscherteam diese über 450 kreisförmigen und viereckigen Erdmuster unter die Lupe – und liefert nun im Fachblatt "PNAS" einige erstaunliche neue Erkenntnisse.

Man wusste bereits, dass die Geoglyphen bis zu 300 Meter messen; die Gräben, die von den damaligen Bewohnern des Amazonasbeckens ausgehoben wurden, sind bis zu elf Meter breit und vier Meter tief. Sie gehören damit zu den beeindruckendsten Beispielen präkolumbianischer Monumentalarchitektur. Die erste neue Erkenntnis betrifft das Alter der Anlagen: Es schwankt zwischen 3500 und 650 Jahren, was auf eine relativ lange kontinuierliche Nutzung hindeutet.

Wofür aber haben die Anlagen gedient? Und was war mit dem Regenwald jenseits der Geoglyphen? War der damals auch schon großflächig niedergebrannt worden, wie einige Forscher bereits vermuteten?

Aufschlüsse aus Bodenproben

Um diese Fragen zu klären, nahmen Watling und ihr Team in einigen Anlagen Proben und analysierten zudem den Boden in mehreren Kilometern Entfernung. Die so gewonnenen Daten legen nahe, dass die Anlagen als eine Art Versammlungsort gedient haben könnten, ähnlich wie Stonehenge in England. Für dauerhafte Siedlungen fanden die Archäologen zu wenige menschliche Überreste.

Zahlreiche alte Spuren von Palmen deuten darauf hin, dass diese Bäume gezielt angepflanzt wurden. Nach Aufgabe der Anlagen Mitte des 14. Jahrhunderts ging der Palmenbewuchs anscheinend wieder zurück. Bodenproben rund um zwei Geoglyphen legen zudem nahe, dass ringsherum keine großflächigen Waldgebiete gerodet wurden. Die Anlagen dürften also versteckt gewesen sein – und ihre Errichtung ökologisch vergleichsweise nachhaltig. (tasch, 7.2.2017)