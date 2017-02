44. alpine Ski-Weltmeisterschaften feierlich eröffnet – OK-Chef Hugo Wetzel will "der Jugend Mut machen und ihr zeigen, wie man Berge versetzt"

In St. Moritz sind am Montagabend die 44. alpinen Ski-Weltmeisterschaften eröffnet worden. Bis zum 19. Februar werden Medaillen in elf Wettbewerben vergeben. Dafür gemeldet sind 589 Athleten aus 76 Nationen.

Gian Franco Kasper, Präsident des Internationalen Skiverbandes Fis, kündigte bei der Eröffnung im Kulm Park im Ortskern von St. Moritz "ein echtes Skifest für unsere Athleten und Zuschauer im Herzen der Alpen, in der historischen Wiege des Wintersports" an.

Das Ziel der WM formulierte OK-Chef Hugo Wetzel so: "Wir wollen der Jugend Mut machen und ihr zeigen, wie man Berge versetzt." Er versprach "ein Fest frei von Vorurteilen und Klassendenken". Offenheit habe die Schweiz groß gemacht, ergänzte Bundespräsidentin Doris Leuthard, "Offenheit brauchen wir auch in Zukunft".

Vorangegangen war eine rund 40-minütige Show vor 5000 Zuschauern. Künstler, Kinder aus der Umgebung und ehemalige Ski-Größen vollzogen dabei unter dem Motto "Geburt einer Leidenschaft" die Entwicklung des Skisports von der ersten Schneeflocke bis zu den heutigen Rennen nach. Höhepunkt war eine Kletterpartie zweier "Bergsteiger" auf der 19 m großen Skifahrer-Holzfigur "Edy", die nach Edy Reinalter benannt ist, der 1948 in seinem Heimatort St. Moritz Slalom-Olympiasieger wurde. (sid, 6.2.2017)