Präsidentschaftskandidat Fillon lehnt Rücktritt ab

Französischer Präsidentschaftskandidat: Vorwürfe seien Teil einer Kampagne gegen ihn

Paris – Der französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon will trotz eines Korruptionsskandals weiter versuchen, die Wahl im Frühjahr zu gewinnen. Auf einer Pressekonferenz bat der Konservative am Montag die Franzosen um Entschuldigung, wies aber den Vorwurf eines Gesetzesverstoßes erneut zurück. Der frühere Premierminister kündigte an, an seiner Kandidatur festhalten zu wollen.

"Heute Abend startet der Wahlkampf neu (...) Nichts wird mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern", sagte Fillon bei der kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Er werde bei der Präsidentschaftswahl antreten, um zu gewinnen. Er sei der einzige Kandidat, der für einen Aufschwung sorgen könne.

Dem konservativen französischen Präsidentschaftskandidat wird vorgeworfen, Familienangehörige nur zum Schein beschäftigt zu haben. Diesen Vorwurf hat er am Mittwoch wiederholt zurückgewiesen. Ihm seien bei der Beschäftigung von Familienangehörigen Fehleinschätzungen unterlaufen, sagte der Konservative am Montag. Seine Frau habe aber tatsächlich 15 Jahre lang für ihn als Assistentin gearbeitet.

Fillon bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn erneut als Kampagne gegen ihn und sprach von "politischem Mord". Den Medien warf er eine "mediale Lynchjustiz" gegen ihn vor. Wegen der Affäre ist der 62-Jährige inzwischen in seiner eigenen Partei umstritten. Der einstige Favorit ist auch in Umfragen zurückgefallen. (APA, 6.2.2017)