Eingeschleppter Parasit bedroht Afrikas Maisernte

London – Auf Englisch heißt diese Nachtfalterart "Armyworm", weil ihre Raupen wie ein Heer systematisch alles wegfressen, was in Marschrichtung liegt. Experten der Nichtregierungsorganisation Cabi geben nun Alarm, dass sich der in Südamerika verbreitete Parasit Spodoptera frugiperda erstmals in Ghana gezeigt hat.

"Um dramatische Folgen für die Ernten und die Lebensgrundlage der Bauern zu verhindern, muss sofort gehandelt werden", forderte Cabi-Chefwissenschafter Matthew Cock. Vor allem Mais ist anfällig für die Larven, die das Wachstum der Pflanzen stören und sich in die Maiskolben bohren. Insbesondere im südlichen Afrika ist Mais ein Hauptnahrungsmittel.

Die Nachtfalter-Larven können allerdings auch andere wichtige Nutzpflanzen schädigen. Dazu zählen Reis, Soja und Baumwolle. Die Welternährungsorganisation (FAO) hat für Mitte Februar ein regionales Dringlichkeitstreffen in der simbabwischen Hauptstadt Harare einberufen, um den Umgang mit den Schädlingen zu diskutieren. (red, AFP)