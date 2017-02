Welche Automarken sind am positivsten besetzt?

Bei welcher Automarke haben Sie die positivsten Assoziationen und verzichten schon einmal auf die Hupe, auch wenn sie gerade geschnitten wurden?

Vorurteile machen das Leben leichter, sagt man. Und wo machen uns Vorurteile das Leben schwerer als im Auto. Sätze, die mit den Worten "'S eh kloar, natürlich wieder a ..." beginnen, gehören vermutlich zu den meistgesprochenen im Auto. Zumindest am Fahrersitz. Am Beifahrersitz schaut die Geschichte nämlich gleich ganz anders aus. Aber gut, das wissen Sie eh, das brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht zu vertiefen.

Kühle Kerle

Und wir wollen auch gar nicht die typischen Grauslichkeiten aufzählen, die sie mit dieser oder jener Marke verbinden, sondern genau das Gegenteil interessiert uns heute. In welchen Fahrzeugen und in Autos welcher Marke vermuten Sie die besten Fahrerinnen und Fahrer, die lässigsten Lenkerinnen und Lenker, die kühlsten Mädls und Kerle?

Wie schaut das Auto aus, in dem jemand einen Fahrfehler machen darf, ohne dass Sie gleich innerlich kochen, wüst herumflegeln, hektisch hupen und an bittere Revanche denken? Und warum ist das gerade bei diesen Autos so? Welche Automarken sind bei Ihnen besonders positiv besetzt, und warum wohl? (Guido Gluschitsch, 9.2.2017)