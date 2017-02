"Stranger Things": Erster Trailer gibt Einblick in zweite Staffel

Streaminganbieter Netflix zeigt im Herbst neun neue Episoden

Netflix hat die Gunst der Stunde genutzt und während der Super Bowl einen ersten Trailer für die zweite Staffel von "Stranger Things" gezeigt. Darin sind nicht nur erste Einblicke in die Fortsetzung der Serie zu sehen, es wird auch das Startdatum verraten: Halloween 2017.

Wiedersehen mit den Serienhelden

In dem kurzen Video trifft man alte Bekannte wieder: Eleven ist kurz zu sehen, ebenso wie die anderen Kinderstars – passend zu Halloween in "Ghostbusters"-Kostümen – und die eine oder andere Referenz auf die 80er-Jahre, in denen die Serie spielt. Der Trailer lässt vermuten, dass spektakuläre Szenen bevorstehen und zieht zumindest auf Youtube schon zahlreiche User in seinen Bann. Seit der Veröffentlichung am 5. Februar wurde der Clip über 2,9 Millionen Mal angesehen.

netflix us & canada

Netflix hatte im Oktober sein starkes Kundeswachstum unter anderem auf die Popularität der Serie zurückgeführt. Im Herbst folgen nun neun weitere Episoden – eine mehr als in der ersten Staffel. (br, 6.2.2017)