TV- und Radiotipps für Dienstag, 7. Februar

Universum, Die Mafia in Frankreich, Willkommen Österreich, Belle de Jour, Kreuz & Quer, Leschs Kosmos, Boy A, Mutter und Sohn

11.55 SPORT

Ski-WM aus St. Moritz: Damen Super-G So die Sonne wieder scheint, suchen die Ladys ihre Meisterin. Österreichs Hoffnungen ruhen auf Anna Veith, zuletzt erstarkte Nummer eins im Team. Bis 13.20, ORF 1

18.30 MAGAZIN

Konkret Münire Inam weist den Weg aus dem Förderdschungel für "Geld vom Staat" bei Sanierungen. Mit welchen Förderungen 2017 zu rechnen ist und wie schwierig es oft ist, an dieses Geld heranzukommen. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Geheimnisvolles Indien (3) Die Macht des Wassers: Der Ganges bietet Lebensraum für Schildkrötenbabys, Schlammspringer und Otterfamilien. Dritter und letzter Teil der Reihe. Bis 21.05, ORF 2

foto: orf/bbc/ben southwell

20.15 DOKUMENTATION

Die Mafia in Frankreich Den Anfang nimmt die Geschichte in Marseille, 1929: Simon Sabiani, ein ehrgeiziger Politiker, will ins Rathaus einziehen. Paul Carbone und François Spirito, zwei Mafiabosse, verhalfen ihm zum Sieg und verlangten dafür ihren Anteil an der Macht. In drei Teilen erzählt Christophe Bouquet die Geschichte vom Beginn bis 2015. Bis 23.20, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Doskozils Strategie. Der Verteidigungsminister ist dazu Gast im Studio. 2) Schulfusionen. 3) Umweltproblem Heizen. 4) Bürgermeisterinnen gesucht. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gags, Gags, Gags mit Stermann/Grissemann und den Gästen Josef Hader sowie den Zauberkünstlern Thommy Ten und Amélie van Tass. Bis 22.50, ORF 1

22.20 SCHÖNE NACHT

Belle de Jour (F 1966, Luis Buñuel) Eine scheinbar glücklich verheiratete Frau aus großbürgerlichem Milieu (Catherine Deneuve) fantasiert regelmäßig von masochistischen Szenarien und verdingt sich bald vormittags in einem Edelbordell. Buñuels rätselhafter Klassiker wandelt übergangslos zwischen Momenten der "Realität" und Deneuves Träumen; hochgradig artifiziell und verschlüsselt ist seine Bilderwelt und voll zynischer Aggression gegen die Rituale des Bürgertums gerichtet. Bis 0.10, Servus TV

mraris67

22.35 DOKUMENTATION

kreuz & quer: Die letzten Nomaden von Tibet Ihre Art zu leben wird durch die Moderne immer stärker herausgefordert. Filmemacherin Yan Chun Su hat drei Jahre lang einen Nomadenclan der Drokpa begleitet. Bis 23.55, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Leschs Kosmos Wer wirklich etwas wissen will, schaut Harald Lesch: Dieses Mal restlos alles über Zucker – was er ist und wo überall er versteckt ist. Bis 23.30, ZDF

23.30 DOKUMENTATION

kreuz & quer: Vom Ende der Welt bis zum Anfang Die drei österreichischen Pilger Johannes Aschauer, Otto Klär und der Abfahrtsweltmeister David Zwilling gingen als Erste den Jerusalemweg – von Finisterre, dem "Ende der Welt" in Spanien, bis in die Heilige Stadt. Bis 0.00, ORF 2

23.40 RESOZIALISIERUNG

Boy A (GB 2007, John Crowley) Die Resozialisierung des jugendlichen Straftäters Jack (Andrew Garfield) scheitert an der Sensationspresse. Differenziert und hervorragend gespielt nicht zuletzt vom zukünftigen Spider-Man-Darsteller Andrew Garfield. Bis 1.20, WDR

0.00 GLUCKE

Mutter und Sohn (RO 2013, Calin Peter Netzer) Mama Cornelia (Luminita Gheorghiu) gönnt ihrem Sohn sein selbstbestimmtes Leben nicht, sie kann sich nicht von ihm lösen. Als er einen Verkehrsunfall verschuldet, unternimmt sie alles, um ihn vor einer Strafe zu bewahren. Bis 1.45, BR