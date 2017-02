Rechnungskauf-Deal: Klarna übernimmt Konkurrenten BillPay

Marke BillPay soll mit der Zeit aufgegeben werden

Der schwedische Rechnungskauf-Spezialist Klarna stärkt seine Marktposition in deutschsprachigen Ländern mit der Übernahme des Rivalen BillPay. Klarna sieht sich damit als Marktführer sowohl bei Kundenzahl als auch beim Geschäftsvolumen.

Mit BillPay werde Klarna den Kauf auf Rechnung bei rund 5.000 neuen Händlern anbieten, darunter Esprit, OBI, Flixbus oder CTS Eventim, sagte Deutschlandchef Marc Berg der Deutschen Presse-Agentur.

15 Millionen Nutzer

Klarna hatte in Deutschland bisher 15 Millionen Nutzer beim Rechnungskauf, für BillPay wurde nur die Gesamtzahl von 12 Millionen Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden genannt. Die Marke BillPay soll mit der Zeit aufgegeben werden. Der Kauf auf Rechnung wird im deutschen Online-Handel von den Kunden stark nachgefragt, das sei durch die großen Versender so geprägt worden, sagte Berg. Ein starker Rivale für Klarna in dem Geschäft ist der US-Anbieter Paypal.

Der Kaufpreis für BillPay wurde offiziell nicht genannt, nach Informationen der "Financial Times" lag er bei 60 Mio. Pfund (69,8 Mio. Euro). Klarna kaufte BillPay dem britischen Spezialisten für kurzfristige Kredite Wonga ab. Der wiederum hatte BillPay 2013 von der Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet übernommen. "Es war ein seltsamer Zukauf für Wonga, da E-Commerce nicht zu deren Kerngeschäft gehört", sagte Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowski der "Financial Times". Die Frage sei, warum sie es überhaupt gekauft hätten. (APA, 6.2.2017)