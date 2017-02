Herren-Super-G-Team steht

Hirscher am Mittwoch mit dabei, Baumann muss zusehen

ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher wollte ursprünglich das erste Abfahrtstraining abwarten, ehe er eine Entscheidung bezüglich des Super-G-Teams trifft. Dies tat er nun aber auch ohne Testlauf, der am Montag wegen der Neuschneemengen und des böigen Windes von Tief "Marcel" abgesagt werden musste. Neben Titelverteidiger Hannes Reichelt werden Kitzbühel-Sieger Matthias Mayer, Max Franz, Vincent Kriechmayr und Marcel Hirscher den WM-Super-G am Mittwoch in St. Moritz (12.00 Uhr/live ORF eins) bestreiten. Zusehen muss damit der Tiroler Romed Baumann.

Die beste Saisonplatzierung von Hirscher, der im März 2016 beim Weltcupfinale in Moritz einen fünften Platz erreicht hatte, war ein 13. Rang in Val d'Isere, Baumann hat einen 15. von Kitzbühel zu Buche stehen.

Hirscher wird damit voraussichtlich fünf der sechs WM-Rennen bestreiten. Auf ihn warten weiters der Riesentorlauf, der Slalom, die Alpine Kombination und wohl auch der Teambewerb.