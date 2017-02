Autobahnen und Tunnels: Asfinag verbaut heuer 1,2 Milliarden Euro

Die Asfinag setzt ihr Milliardeninvestitionsprogramm fort, heuer werden besonders kostspielige Tunnel und Autobahnteilstücke gebaut

Wien – Obwohl die Budgetlage angespannt ist und das Finanzministerium große Ausgabenprogramme evaluieren lässt, hält die Asfinag an ihrem Investitionsplan fest. Heuer werden 1,2 Milliarden Euro im hochrangigen Verkehrsnetz verbaut. Auf dem Programm stehen Neubauten, Lückenschlüsse und zweite Tunnelröhren, durch die die Tunnelsicherheit erhöht werden soll. 530 Millionen gehen in Neubaustrecken wie Fürstenfelder Schnellstraße (S7), Nordautobahn (A5), Weinviertler Schnellstraße (S3) und Murtal-Schnellstraße (S37).

Bei den Erhaltungsmaßnahmen steht einmal mehr die Tunnelsicherheit im Mittelpunkt. 30 Tunnel werden heuer saniert – vom Arlbergtunnel über die Tunnelketten an der A9 bis zum Gleinalmtunnel vor Graz.

Absage für Kennzeichenspeicherung

Den Plänen von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) zur Nutzung des Asfinag-Mautsystems zur Überwachung von Kfz-Kennzeichen erteilten die Autobahnholding und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) einen Dämpfer. Der Großteil des jetzigen Systems könne Kennzeichen gar nicht speichern. Außerdem widerspreche die Rechtslage einer großflächigen Überwachung. "Im Freiland haben wir keine Grundlage, irgendetwas zu speichern", so Vorstand Alois Schedl am Montag vor Journalisten.

Laut Leichtfried liegt es nun am Innenministerium, mit seinen Mitarbeitern Kontakt aufzunehmen. "Ich gehe davon aus, dass das Innenministerium das BMVIT (Verkehrsministerium, Anm.) kontaktiert und unsere technische Expertise abfragt, sonst wird es schwierig werden", so Leichtfried.

Und auch bei der Verkehrssicherheit sieht er Handlungsbedarf im Innenministerium, insbesondere was die Kontrolle der Gewichtslimits bei Lkw betrifft. Die Asfinag nimmt heuer drei in die Autobahn eingebaute Wagen in Betrieb, mit denen neben den schweren Lkws auch die Kleintransporter kontrolliert werden.

Das Verkehrswachstum hat im Vorjahr um drei Prozent zugelegt, bei den Verkehrsstrafen gab es ein Plus von zehn Prozent auf 60 Mio. Euro. Die Zunahme führt Asfinag-Co-Vorstand Klaus Schierhackl auf die bessere Eintreibbarkeit im Ausland zurück. (ung, 6.2.2017)