Queen Elizabeth II feiert Saphir-Jubiläum

Dienstälteste Monarchin der Welt begeht Jahrestag in aller Stille auf Landsitz

London – Die britische Königin Elisabeth II., die dienstälteste Monarchin der Welt, hat am Montag ihr 65-jähriges Thronjubiläum – das Saphir-Jubiläum – begangen. Die 90-jährige Monarchin wollte den Jahrestag auf ihrem Landsitz im ostenglischen Sandringham verbringen, ein großer öffentlicher Auftritt stand nicht auf dem Programm.

Am Sonntag hatte die Queen nach dem Kirchgang lächelnd Blumen von Gratulanten entgegengenommen. Am Tower in London und an vielen anderen Orten des Vereinigten Königreichs sollten am Montag zu Ehren der Monarchin Salutschüsse abgefeuert werden. Zur Feier des Jubiläums wurde auch eine Sondermünzenserie geprägt. Die wertvollste, eine 1.000-Pfund-Münze aus Gold, wurde für 50.000 Pfund (58.130,75 Euro) gehandelt. Die britische Post brachte eine saphirblaue Sonderbriefmarke zu Ehren der Queen heraus.

Saphirschmuck

Anlässlich des Jubiläums veröffentlichte der Palast erneut ein Foto der Queen, das der Fotograf David Bailey 2014 von ihr gemacht hatte. Darauf trägt sie Saphirschmuck, den ihr Vater ihr 1947 zur Hochzeit geschenkt hatte. Elisabeth hatte den Thron 1952 nach dem frühen Tod ihres Vaters König George VI. bestiegen. Damals war sie erst 25 Jahre alt.

Angesichts ihres hohen Alters will die Queen nun ein bisschen kürzertreten. Im Dezember kündigte sie an, sie werde 25 ihrer rund 600 Schirmherrschaften bei Organisationen an andere Mitglieder der Königsfamilie abgeben. Zum Jahreswechsel sorgten sich ihre Untertanen, weil die Königin wegen einer starken Erkältung entgegen ihrer Gewohnheit weder am Weihnachtsgottesdienst noch am Neujahrsgottesdienst teilgenommen hatte. Anfang Jänner zeigte sie sich dann wieder in der Öffentlichkeit. (APA, 6.2.2017)