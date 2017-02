300 Drohnen: Lady Gagas spektakuläre Show zur Super Bowl

Entwickler Intel arbeitete zuvor auch schon mit dem Linzer Ars Electronica Futurelab an Drohnenshows

Während Roboter in Fabriken menschlichen Arbeitern die Jobs klauen, schicken sich bei Events Drohnen an, den Tänzern die Show zu stehlen. Zur Super Bowl-Show von Lady Gaga tanzten 300 Fluggeräte im Himmel.

Show mit über 10.000 Drohnen möglich

Shooting Stars heißen die Drohnen und wurden von Intel entwickelt. Zuvor kamen sie bereits bei einer Show in Disney World zum Einsatz. Die Bewegungen der Drohnen sind vorprogrammiert, untereinander können sie nicht kommunizieren. Dass sie dennoch nicht kollidieren, dafür sorgt eine zentrale Software. Laut Intel könnte man auf diese Weise auch über 10.000 Drohnen gleichzeitig steuern, berichtet "Techcrunch". Die kleinen und leichten Drohnen sind so entworfen, dass man sie in nur 15 Minuten zusammenbauen kann. Das passiert in einer Fabrik in Deutschland. Das Video von Lady Gagas Show kann auf Youtube angesehen werden.

Zuvor arbeitete Intel auch bereits mit dem Ars Electronica Futurelab in Linz zusammen. Dabei ließ man 100 Drohnen in den Nachthimmel aufsteigen. Bei der Show in Disney World waren es sogar 500 Fluggeräte. (red, 6.2.2017)