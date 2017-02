"Resident Evil 7": Spieler meistern Horrorspiel allein mit dem Messer

Speedrunner machen sich die Flucht aus dem Hause Baker besonders schwer

Manche Spieler müssen es sich extra schwer machen: So haben es sich einige Speedrunner zur Aufgabe gemacht, den neuen Horror-Schocker "Resident Evil 7" bloß mit einem Messer bewaffnet zu bewältigen. Twitch-User ItsTheWykydtron hat dies auf Schwierigkeitsstufe "leicht" gemeistert, Youtuber Quizzle nach mehreren Anläufen sogar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad "Madhouse".

quizzle Der Messer-Speedrun von Quizzle.

Drei-Stunden-Speedrun

"Resident Evil 7" stellt Spielern diverse durchschlagskräftige Gerätschaft zur Verfügung. Das Messer dient lediglich als letzter Schluss, wenn im Kampf mit Zombies und Mutanten alle Magazine leer geschossen wurden. ItsTheWykydtron und Quizzle ist es gelungen, nur mit einem Messer bewaffnet, das Haus der Bakers in etwas mehr als drei Stunden lebend zu verlassen.

wirspielen Der GameStandard hat sich ebenfalls in das Haus der Bakers verirrt – allerdings mit mehr als nur einem Messer bewaffnet

Twitch-User von eigenem Run nicht überzeugt

Dabei hätte er seiner Meinung nach einiges an Zeit einsparen können, wenn er im Bosskampf effizienter gespielt hätte. "Alles in allem schäme ich mich ein wenig für meinen Run. Ich hab sehr viele große Fehler gemacht und zu viel Zeit mit Kettensägen-Jack verschwendet. Ich könnte ungefähr 45 Minuten sparen, wenn ich nicht so oft gegen Kettensägen-Jack sterben und kein einziges mal den falschen Weg gehen würde.", schreibt der Twitch-User auf Reddit.

Quizzle dürfte seine Wege hingegen bereits perfektioniert haben. Aufgrund des vielfach höheren Schwierigkeitsgrades nehmen die Kämpfe allerdings mehr Zeit in Anspruch. (rhe, 6.2.2017)