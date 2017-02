Airbnb nutzt Super Bowl für Werbebotschaft an Trump

Zimmervermittler wirbt während Football-Finale für Toleranz

Der US-Online-Zimmervermittler Airbnb hat das Football-Finale Super Bowl in den USA für eine indirekte Werbebotschaft an US-Präsident Donald Trump genutzt. In dem Werbespot sprach sich das Unternehmen am Sonntag unter dem Twitter-Hashtag #WeAccept für Toleranz aus.

"Wir gehören alle dazu"

Zu sehen waren eine Reihe Gesichter von Menschen verschiedener Herkunft, Geschlechter und Alter – darunter die Textzeile: "Egal wer du bist, woher du kommst, wen du liebst oder anbetest, wir gehören alle dazu. Die Welt ist umso schöner, je mehr wir das akzeptieren."

Beim Kurzmitteilungsdienst Twitter kündigte Airbnb-Gründer Brian Chesky zudem an, sein Unternehmen werde in den kommenden vier Jahren insgesamt 4 Mio. Dollar (3,7 Mio. Euro) an die Flüchtlingshilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) spenden. Airbnb wolle in den kommenden fünf Jahren Übergangsbehausungen für 100.000 bedürftige Menschen zur Verfügung zu stellen, hieß es weiterhin. Von Twitter-Nutzern wurde die Ankündigung gefeiert.

Vorläufig aufgehoben

Trump hatte vor mehr als einer Woche per Dekret angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern 90 Tage lang keine Visa für die USA erhalten dürfen. Sämtlichen Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.

Am Freitag hob ein Bundesrichter in Seattle das Einreiseverbot auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Washington hin vorläufig auf. Das Urteil gilt landesweit. Das Weiße Haus kündigte jedoch an, die Entscheidung anzufechten. Airbnb hatte zuvor bereits aus Protest gegen Trumps Dekret angekündigt, wegen des Einreisestopps festsitzenden Menschen kostenlose Unterkünfte anzubieten. (APA/AFP, 6.2.2017)