Ein Fahrstreifen Richtung Vösendorf blockiert

Wien – Zu erheblichen Verkehrsproblemen mit längerem Stau kam es Montag ab 7.40 Uhr früh laut ÖAMTC auf der A23 in Wien-Donaustadt in Richtung Vösendorf. Im Hirschstettner Tunnel war ein Fahrstreifen wegen eingedrungenen Wassers blockiert. Der Stau reichte bald bis zur S2 beim Rautenweg zurück. An der Behebung wurde gearbeitet. (APA, 6.2.2017)