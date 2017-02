Nach Gemeinderatswahl stehen Zeichen in Graz auf Schwarz-Blau

Eine Koalition mit der zweitplatzierten KPÖ hat ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl bereits ausgeschlossen

Wien/Graz – Bürgermeister Siegfried Nagls ÖVP hätte im Gemeinderat nach der am Sonntag gewonnenen Wahl nur entweder mit der KPÖ oder der FPÖ eine Mehrheit – doch eine Koalition mit der KPÖ hat Nagl selbst wiederholt ausgeschlossen. Sowohl mit der SPÖ als auch mit den Grünen käme die ÖVP jeweils auf nur 24 der 48 Mandate.

Eine schwarz-blaue Koalition sei aber noch nicht fix, sagt Nagl am Montag im Ö1-"Morgenjournal". Immerhin gebe es zwischen ÖVP und FPÖ "eine Riesenkluft in vielen Bereichen" wie der Integration. Eine Dreierkoalition als Alternative schließt Nagl nicht aus.

An den Optionen des Bürgermeisters dürfte auch die Auszählung der Briefwahlstimmen am Montag nichts ändern: Laut Sora/ORF-Wahlkartenprognose könnte sich lediglich ein Mandat verschieben – und zwar von der FPÖ zu den Neos. Das brächte Schwarz-Blau allerdings nicht um die Mehrheit: Die 19 ÖVP-Mandate und in dem Fall nur sieben FPÖ-Mandate (statt acht wie im vorläufigen Ergebnis) würden mit 26 der 48 Sitze immer noch ausreichen.

Für Zweierkoalition mit Grünen oder SPÖ reicht es nicht

Noch klarer – mit 29 der 48 Mandate – wäre die Mehrheit freilich mit der KPÖ, die ihre zehn Gemeinderatssitze behält. Die inhaltliche Distanz zu den Kommunisten ist für Nagl aber zu groß. Enttäuscht hat ihn die KPÖ zuletzt damit, dass sie ihre Zustimmung zum Budget 2017 an eine Volksbefragung zum Murkraftwerk knüpfte. Daraufhin wurde die Wahl auf Februar vorgezogen.

Die bisher immer treue Partnerin SPÖ ist Nagl mit ihrem kräftigen Verlust weggebrochen: Die Sozialdemokraten verloren zwei ihrer sieben Mandate, also käme man zusammen nur mehr auf 24. Auch eine Wiederauflage der (2012 zerbrochenen) Zusammenarbeit mit den Grünen kommt nicht infrage, haben diese doch ebenfalls nur mehr fünf Gemeinderatssitze. Nur die Dreierkoalition ÖVP-Grüne-SPÖ hätte eine satte Mehrheit. Die Neos könnten dagegen nur ein Mandat – mit den Briefwahlstimmen vielleicht auch zwei – in einen potenziellen Dreierbund, etwa mit SPÖ und ÖVP, einbringen.

SPÖ muss noch zittern

Im Stadtsenat hat die ÖVP weiterhin drei der sieben Sitze – womit die Mehrheit mit jedem Partner sichergestellt ist. Denn die FPÖ bekommt einen Sitz, ebenso die KPÖ, jedenfalls auch die Grünen und vielleicht die SPÖ. Die Sozialdemokraten müssen allerdings noch zittern, denn die Briefwahlstimmen könnten sie zugunsten der KPÖ noch um ihren einzigen Stadtratsposten bringen. (APA, red, 6.2.2017)