Wie Ihre Nachbarschaft in Graz gewählt hat

Die Volkspartei siegt im Großteil der Wahlsprengel bei der Urnenwahl. Nur im Bezirk Gries hat die KPÖ eine relative Mehrheit

Die ÖVP hat am Sonntag bei der Gemeinderatswahl in Graz ihre relative Mehrheit ausgebaut. Gemäß SORA-Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose hat die Volkspartei 38,2 Prozent der Stimmen erhalten. Das spiegelt sich auch bei der Detailbetrachtung der Ergebnisse wider. Die Partei um Bürgermeister Siegfried Nagl hat in fast vier von fünf Sprengeln gewonnen. In dieser Grafik finden Sie die Ergebnisse der Urnenwahl für Ihre Nachbarschaft:

(gart, 6.2.2017)