Deutschland folgt der Schweiz ins Davis-Cup-Play-off

Belgien macht in Frankfurt vorzeitig alles klar – Deutscher Tennisbund wünscht sich Zusammenarbeit mit Becker

Frankfurt – Nach der ohne ihre Topstars Roger Federer und Stan Wawrinka angetretenen Schweiz muss auch Deutschland in das Davis-Cup-Weltgruppen-Play-off. Alexander Zverev verlor am Sonntag das Spitzenspiel gegen Steve Darcis, womit Belgien überraschend vorzeitig als Erstrundensieger in Frankfurt feststand. Belgien hatte ohne seinen Topspieler David Goffin auskommen müssen.

Die Deutschen sind ihrer Favoritenrolle nach der zuletzt entstandenen Aufbruchstimmung nach den starken Leistungen auch von Mischa Zverev in Australien nicht gerecht geworden. Alexander Zverev konnte den 1:2-Rückstand vom Samstag nicht ausgleichen und unterlag im Spitzeneinzel Steve Darcis nach 3:02 Stunden mit 6:2,4:6,4:6,6:7(8). "Das ganze Wochenende ist irgendwie schlecht für uns gelaufen. Nach dem ersten Tag hätten wir auch 2:0 führen können, auch im Doppel war ein Sieg drin. Jetzt müssen wir in die Relegation, das ist sehr schade", sagte Alexander Zverev enttäuscht. Das bedeutungslose Schlusseinzel verlor sein Bruder Mischa danach, womit Deutschland 1:4 unterlag.

Mittlerweile führen Boris Becker und der Deutsche Tennisbund Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit. Becker, der zuletzt auch als Eurosport-Experte im Einsatz war, verfügt nach dem Ende seiner Tätigkeit als Coach von Novak Djokovic über freie Kapazitäten. (APA/dpa, 5.2.2017)