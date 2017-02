Neuschnee und zwei Rekorde

600 Athleten aus 77 Nationen bei der WM in St. Moritz

St. Moritz – Der Schneefall am Tag vor den ersten Abfahrtstrainings war nicht optimal, doch Hugo Wetzel, der Organisationsleiter, war zwei Tage vor dem ersten Rennen der 44. alpinen Ski-WM relativ entspannt. "Es herrscht zwar Hektik, aber ruhige Hektik."

Knapp 600 Athleten aus 77 Nationen haben für die Bewerbe genannt, "eine enorme Zahl", sagte Gian Franco Kasper, der Präsident des internationalen Skiverbands (Fis). 2003 waren 334 Athleten aus 58 Nationen bei der vierten WM im Oberengadin.

Kasper (73) stammt aus St. Moritz, fühlt sich also verantwortlicher als sonst. "Ich liebe es, in einem anderen Ort zu sein, da kann ich reklamieren und bin nicht selbst schuld. Hier habe ich das Gefühl, dass ich es bin." Schlechtes Wetter liege aber alleine in der Zuständigkeit des OK, "wenn es gut ist, bei der Fis".

Wetzel wünscht sich für die WM vor allem eine "großartige Stimmung", aber auch positive Reaktionen der Athleten über die Anlagen und eine unfallfreie Zeit. Der Ticketverlauf lief gut, gutes Wetter und Erfolge des Heimteams sollen die Schweizer dazu animieren, auch die Tageskassen zu frequentieren. Ein erfolgreiches Skifest für die Eidgenossen ist durchaus möglich. "Ohne überheblich zu sein, haben wir in neun der elf Bewerbe gute Chancen auf Medaillen", sagte Urs Lehmann, der Präsident von Swiss Ski.

In Vail / Beaver Creek 2015 kam die Schweiz auf fünf Medaillen (einmal Gold). Österreich gewann die Nationenwertung mit neun Medaillen. Die erste von fünf Goldenen gab es damals zum Auftakt im Super-G durch Anna Fenninger. Als Anna Veith hat die Salzburgerin am Dienstag die Gelegenheit zur Titelverteidigung. Die restlichen vier Startplätze für Österreich wurden am Sonntag an Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler und Stephanie Venier vergeben. Die zuletzt von Kniebeschwerden geplagte Scheyer bestand den Test im Training in Seefeld. (APA, red, 5.2.2017)