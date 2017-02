Innerhofer muss auf WM verzichten

Italienisches Speed-Ass nicht fit genug für Spitzenleistungen

St. Moritz – Christof Innerhofer muss auf eine Teilnahme an der alpinen Ski-WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar) verzichten. Der Südtiroler, Super-G-Weltmeister von 2011, fühlt sich nach seinem Wadenbeinbruch nicht in der Lage, seine hohen Ziele zu erreichen.

"Der Druck auf das Wadenbein ist zu groß, in beiden Testläufen hat es mich geschmissen", sagte Innerhofer am Sonntag. "Unter diesen Voraussetzungen habe ich keine Chance auf eine Medaille." Noch vor zwei Wochen war der 32-Jährige trotz der Probleme beim Super-G in Kitzbühel auf Platz zwei gefahren.

Vor Innerhofer hatten bereits die Olympiasieger Aksel Lund Svindal (Norwegen) und Ted Ligety (USA) ihren Verzicht auf die Titelkämpfe erklärt. Svindal musste sich wegen anhaltender Knieprobleme einer Operation unterziehen, Ligety wurde nach einem Bandscheibenvorfall operiert. (sid, 5.2. 2017)