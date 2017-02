Erste-Kampagne: Die Glaubensgemeinschaft der Sparkassen

erste bank und sparkasse

Anna in der eisigen Männerwelt

Anna, nicht die erste ihres Namens in einer großen Bankenkampagne, ist schon auf dem Eis und inzwischen auch im Werbeblock und naturgemäß auf Youtube: Die junge Dame aus Niederösterreich verkörpert in dem hochemotionalen Film das Social-Media-taugliche Kampagnenmotto #glaubandich – als Mädchen, das in einer durchwegs männlichen Eishockeymannschaft spielen will. Im richtigen Leben spielt sie – als Torfrau – in einer gemischten Jugendmannschaft und in einer Damenmannschaft.