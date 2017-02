Wintersportindustrie sieht große Chancen in China

Während der Skizirkus in den Alpen an seine Grenzen stößt, will die Regierung in Peking Millionen Chinesen zu Skifahrern machen

München/Peking – Klimawandel und Nachwuchssorgen – der Skizirkus in den Alpen stößt längst an seine Grenzen. Die Branche in Europa muss deshalb über den Tellerrand hinausschauen, und da tun sich interessante Märkte auf: Vor allem in China entdecken immer mehr Menschen aus der gut verdienenden Mittelschicht den Skisport für sich – mit kräftigem Ansporn durch den Staat und die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.

Auch europäische Anbieter, die zuletzt Einbrüche beim Skiabsatz in Deutschland verkraften mussten, wollen davon profitieren. Doch wie immer sind die Geschäfte mit China keine Einbahnstraße.

Wintersport hat in China keinerlei Tradition, doch die Pekinger Regierung hat Großes vor: Im offiziellen "Wintersportentwicklungsplan 2016-2025" haben die Pekinger Behörden das Ziel ausgegeben, 300 Millionen Chinesen innerhalb von zehn Jahren zu Wintersportlern zu machen. Derzeit sind es nach verbreiteten Schätzungen vielleicht zehn Millionen.

Ein Teil des Vorhabens ist mit "Nördlichen Schnee nach Süden verlagern" betitelt, da die meisten Wintersportgebiete abseits der großen Zentren im Nordosten Chinas liegen. Ein kleines Problem für den Regierungsplan stellt lediglich die Natur dar: Im subtropischen Süden ist es zu warm, und vielen Regionen des eiskalten Nordens fehlt wegen staubtrockenen Klimas der Schnee. Dementsprechend werden die Olympischen Winterspiele 2022 in einer weitgehend schneefreien Zone in der Nähe Pekings ausgetragen werden.

Dennoch wächst die Zahl der Skigebiete rasant. Zu Beginn der wirtschaftlichen Öffnung 1980 gab es kein einziges Skigebiet im Reich der Mitte. Im Jahr 2010 waren es nach einer Statistik 270, Ende 2015 bereits 568 – so jedenfalls die Zahlen des auf die Planung von Skigebieten spezialisierten Pekinger Unternehmens Carving Ski.

Aber auch andere Sportarten haben in China glänzende Aussichten, ist Tobias Gröber, Geschäftsbereichsleiter Konsumgütermessen und Manager bei der Sportartikelmesse ispo, überzeugt. Zwar steckten derzeit noch viele Disziplinen in den Kinderschuhen, doch starte der Breitensport durch. "Running ist ein absolutes Boom-Thema aktuell", sagt Gröber. Vor allem junge Chinesen hätten wachsendes Interesse an Fitness und Lifestyle und die Regierung lockere die Auflagen für die Organisation und Übertragung von Events. Dahinter stecke auch das Ziel, die steigenden Gesundheitskosten durch die wachsende Zahl übergewichtiger Menschen einzudämmen.

Nach Brancheneinschätzungen dürfte sich China so in den kommenden 20 Jahren zum größten Sport- und Fitnessmarkt der Welt entwickeln. Auch der Sportartikler Adidas sieht weiteren Auftrieb. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres kletterten die Umsätze in China im Jahresvergleich um 28 Prozent, sagt ein Adidas-Sprecher – nach Jahresumsätzen von 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2015. "Westliche Marken sind sehr angesagt in China", sagt der Sprecher. Auch für Fußball erwartet der Sportartikelkonzern einen Boom – zumal sich China für eine der kommenden Weltmeisterschaften bewerben dürfte und als Ziel ausgegeben hat, den Titel zu erringen.

Die Messe ispo hat seit 2005 in China zwei Ableger, die ein wachsendes Publikum anziehen – auch wenn Schnee in vielen Gegenden Chinas noch stärker Mangelware ist, als hierzulande. Die Schau in Peking beginnt schon wenige Tage nach Abschluss der Münchner ispo am 15. Februar und umfasst auch eine "Asia-Pacific Snow Conference".

Die großen Marktpotenziale sind nach den Worten Gröbers auch verlockend für chinesische Investoren: Der ispo-Manager selbst trifft regelmäßig chinesische Firmenvertreter und bringt sie auf der ispo mit europäischen Anbietern zusammen. Auch beim diesjährigen Branchentreffen wird er eine Delegation mit einem guten Dutzend Kapitalgebern aus China herumführen – die anschließend noch durch Europa reisen und Ausschau halten wollen nach lohnenden Zielen. "Die Chinesen haben das Geld und möchten es ausgeben", sagt der ispo-Manager.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte es Verkaufsgerüchte um Sportartikelanbieter gegeben, zu denen auch bekannte Wintersportmarken gehören. Mittlerweile ist es wieder ruhiger geworden um das Thema, doch Gröber ist überzeugt davon, dass die Branche in Bewegung bleibt und China dabei eine entscheidende Rolle spielen wird. "Der Sportartikelmarkt der Zukunft wird der chinesische Markt sein", sagt der Experte. (APA, 5.2.2017)