Schlierenzauer in Oberstdorf schwer gestürzt

Tiroler verunglückt in Qualifikation zur Flugkonkurrenz und dürfte sich erneut am bereits operierten rechten Knie verletzt haben

Oberstdorf – Gregor Schlierenzauer ist am Sonntag beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf schwer gestürzt und hat sich möglicherweise erneut am rechten Knie verletzt. Der Weltcup-Rekordsieger verlor in der Qualifikation nach der Landung bei 201 Metern das Gleichgewicht, fiel heftig auf die Seite und lag zunächst regungslos im Schnee.

Der 27-Jährige wurde dann mit Blaulicht in einem Rettungswagen ins Krankenhaus Immenstadt gebracht. Der Tiroler gibt bei den Bewerben in Oberstdorf sein Comeback auf der Flugschanze nach einer Pause von beinahe zwei Jahren.

Schlierenzauer war erst Mitte Jänner nach einjähriger Pause in den Weltcup zurückgekehrt. Vor einem Jahr hatte der Gewinner von 53 Weltcups seine Saison zunächst unterbrochen, im folgenden März erlitt er beim Skifahren in Kanada einen Kreuzbandriss im nun erneut betroffenen Knie. (sid, 5.2. 2017)