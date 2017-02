ADAC rechnet mit baldigem europaweiten Mautsystem

Deutsche Pkw-Maut erscheint Autofahrerclub als "Übergangslösung"

Osnabrück – Der deutsche Autofahrerclub ADAC sieht die geplante Pkw-Maut in Deutschland als Einstieg in ein europaweites Mautsystem. ADAC-Präsident August Markl sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag, er rechne "in näherer Zukunft" mit der Einführung einer europaweiten Maut. Das deutsche Vorhaben erscheine als "Übergangslösung" hin zu einem Modell auf EU-Ebene.

"Viele Bürger haben diese Bundesregierung auch deshalb gewählt, weil sie Ausländer in Deutschland zur Kasse bitten wollte. Aufwachen könnten sie aber schon bald mit einer europaweiten Maut, die für zahlreiche Autofahrer Mehrbelastungen bringt", kritisierte der Präsident des größten deutschen Automobilclubs. Im Streit mit der EU-Kommission über die Pkw-Maut habe die deutsche Regierung nachgegeben und die Voraussetzungen für eine europaweite Maut ins Gesetz geschrieben.

Das deutsche Bundeskabinett hatte Ende Jänner grünes Licht für den nach EU-Bedenken abgeänderten Gesetzentwurf von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gegeben. Die parlamentarische Zustimmung für die in Österreich heftig kritisierte Pkw-Maut, die nach der deutschen Bundestagswahl starten soll, steht noch aus.

Zahlen müssen dem Gesetzentwurf zufolge alle deutschen Autobesitzer, sie sollen aber über die Kfz-Steuer entlastet werden. Dabei werden umweltfreundlichere Wagen stärker begünstigt. Fahrer aus dem Ausland müssen für die Autobahnnutzung Vignetten erwerben.

EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic sagte im aktuellen "Spiegel", dass die Brüsseler Behörde derzeit die verschiedenen Maut- und Vignettensysteme in Europa unter die Lupe nehme. "Wir wollen, dass die Umweltverschmutzer mehr als die Besitzer sauberer Autos zahlen müssen." (APA, 5.2.2017)