Schneerosen, Bomben, Kinderstuhl: Wie sehen Sie den "Tatort" aus Weimar?

Ganz amüsant

"Ganz amüsant anzuschauen" findet STANDARD-Kritiker Michael Wurmitzher "Der scheidende Schupo": "So kurios dieser Tatort aus dem thüringischen Weimar ansetzt, so schenkelklopferisch geht er weiter. Merklich hat Spaß an der Freud' das Drehbuch mitgeschrieben – und das verträgt sich nicht mit dem vorzeitigen Verrat "überraschender" Details. Nur so viel also: Bis auf Sozialdiagnosen lässt es nichts aus, kein Wortspiel, keine billige Wendung." (red, 5.2.2017)

