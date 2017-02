Industrie-Boss Kapsch gegen Frauenquote in Aufsichtsräten

Für den Industriellenvertreter ist das abgelaufene TTIP-Volksbegehren eine "Hetzkampagne"

Wien/Washington/London – Die Regierung will ab 2018 börsenotierten Unternehmen sowie Firmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten eine 30-prozentige Frauenquote für ihre Aufsichtsräte vorschreiben. Die Industriellenvereinigung (IV) ist dagegen, bekräftigte deren Präsident Georg Kapsch am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "Wir sind grundsätzlich gegen Quoten", so Kapsch.

Wäre er eine Frau, würde er nicht für Aufsichtsräte, sondern für Vorstände eine Quote fordern, denn "da wird wirklich das Geschäft gemacht". Nach Meinung von Kapsch gibt es bereits jetzt "genügend Frauen" in Führungspositionen. Die Industriellenvereinigung zum Beispiel habe mehr Frauen als Männer beschäftigt.

Von einer 30-Prozent-Quote in Aufsichtsräten sind die meisten heimischen Firmen noch weit entfernt. In den börsennotierten ATX-Firmen beträgt der Anteil der weiblichen Aufseherinnen im Schnitt 17,5 Prozent. Kapsch wandte ein, dass sich die Aufsichtsratsquote in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt habe. Und in den skandinavischen Ländern, wo die Frauenquote bereits höher ist, hätten wenige Frauen mehrere Aufsichtsratsposten inne.

Er selbst habe eine Frau im Aufsichtsrat seiner börsennotierten Firma Kapsch TrafficCom AG sitzen. "Ich habe ein dreiviertel Jahr gesucht." Auch im Vorstand hätte er gerne eine Frau gehabt, jedoch habe er keine gefunden. Nur drei Prozent der Bewerberinnen seien Frauen gewesen.

Regierung soll 12-Stunden-Tag verhandeln

Kapsch wiederholte auch das Lob und die Kritik der IV für das Regierungsprogramm. Positiv seien etwa der Beschäftigungsbonus sowie die geplante Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere Mitarbeiter. Bei letzterem müsse die Regierung eine Entscheidung treffen.

Die Pläne der Politik, die Verhandlungen über Arbeitszeitflexibilisierung respektive 12-Stunden-Tag und Mindestlohn an die Sozialpartner auszulagern, gefallen Kapsch gar nicht. "Ich bin etwas frustriert, dass das jetzt wieder an die Sozialpartner delegiert wurde." Dass die IV, die ja nicht zu den Sozialpartnern gehört, nicht mitverhandelt habe, stimme nicht. Einen Mindestlohn von 1.500 Euro gesetzlich festzuschreiben, hält Kapsch ebenfalls für keine gute Idee. "Wenn man schon meint, man müsse alles im Kollektivvertrag machen und nicht auf betrieblicher Ebene, muss man nicht noch eine gesetzliche Ebene einschieben", argumentiert der IV-Präsident.

Erbschafts- und Vermögenssteuern lehnt Kapsch nach wie vor kategorisch ab – "weil sie die bestrafen, die in Österreich investieren". Kapsch ist der Ansicht, beim Vermögen habe Österreich eine "relativ gute Gleichverteilung". Dass sich das für die Menschen nicht so anfühlt, liege daran, dass ihnen in den vergangenen 20 Jahren netto immer weniger Geld übriggeblieben sei.

"Start-up-Investitionsförderung nicht sinnvoll"

Ebenso wenig hält Kapsch davon, Privatinvestitionen in Start-ups staatlich zu fördern. Dies sei lediglich ein Zuschuss für Leute, die sich die Investition ohnehin leisten können, er erhöhe also nur die Rendite. Besser wäre eine Ausfallsgarantie, meint Kapsch. Start-ups selbst sollten aber sehr wohl gefördert werden.

Was den Ausstieg der Briten aus der EU (Brexit) betrifft, sagte Kapsch, die Wirtschaftstreibenden müssten einmal abwarten. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man seine Tätigkeit in UK völlig auf Eis legt."

Er selbst brauche weder in Großbritannien noch in den USA einen Plan B. In den USA werde sein Unternehmen nämlich als amerikanisch angesehen. Von daher glaube er auch nicht, dass die Rieseninvestments österreichischer Firmen wie der voestalpine oder Lenzing in den USA ein Fehler waren. Unternehmen, die vor Ort produzieren, also Wertschöpfung in den USA schaffen, werden nach Meinung von Kapsch auch unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump keine Probleme haben. "Dort, wo es um öffentliche Ausschreibungen geht, ist es etwas anderes." Grundsätzlich sieht Kapsch die protektionistischen Ansagen von Trump gelassen. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen massiven Handelskrieg haben werden."

Das Volksbegehren gegen die Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA, das von mehr als einer halben Million Österreicher unterschrieben wurde, bezeichnete Kapsch als "Hetzkampagne".

Gewerkschafter für Quote

Während sich Kapsch strikt gegen eine verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten ausgesprochen hat, fordert Gewerkschaftschef Erich Foglar genau eine solche. Auch in Vorständen hätte er gerne einen verpflichtenden Frauenanteil.

"Eine Quote von 30 Prozent in Aufsichtsräten und Vorständen wäre hier ein wichtiger und richtiger erster Schritt in Richtung Gleichberechtigung", so der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) am Sonntag in einer Aussendung.

Zum lange Jahre von der IV geforderten 12-Stunden-Tag äußerte sich Foglar erneut skeptisch. "Unser Ziel ist es, dass mehr Menschen Arbeit finden und nicht, dass weniger Menschen mehr arbeiten." Dass der 12-Stunden-Tag die Arbeitnehmer nichts koste, stimme nicht, denn er koste sie auf jeden Fall Freizeit. "Für Frauen ist er wegen fehlender Kinderbetreuungsangebote fast eine Unmöglichkeit." (APA, 5.2.2017)