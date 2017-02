Leaks zeigen: Samsungs Galaxy S8 doch mit Kopfhöreranschluss

Fotos und Skizzen zeigen klassische Kopfhörerbuchse – Präsentation Ende März erwartet

Wie wird Samsungs nächstes Android-Flaggschiff, das Galaxy S8, aussehen? Wie leistungsstark wird es sein? Was wird es an neuen Features mitbringen? Und: wie wird der Hersteller nach dem Fiasko mit dem Galaxy Note 7 mit dem Thema Akku umgehen? Auch wenn das Top-Modell des Herstellers noch nicht Ende Februar auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden soll, sind schon jetzt zahlreiche Details bekannt.

Doch mit Kopfhöreranschluss

Wie zuletzt durchgesickert ist, soll es unter anderem ein riesiges Display in zwei Größen und einen Fingerprintscanner auf der Rückseite erhalten und am 29. März präsentiert werden. Die Unterscheidung in normale Version und Edge dürfte es nicht mehr geben, denn das S8 soll von Haus aus mit über die Kanten abgerundetem Display kommen.

"Cnet Korea" hat anhand der Schilderung eines Insiders Skizzen angefertigt, die ein kleines, aber nicht unerhebliches Detail zeigen: eine klassische Kopfhörerbuchse. Diese ist auch auf Fotos zu sehen, die der für akkurate Leaks bekannte Journalist Evan Blass auf Twitter veröffentlich hat. Zuvor hatte es geheißen, dass Samsung wie zuletzt auch Apple auf den typischen Kopfhöreranschluss verzichtet. Beim iPhone 7 können Kopfhörer entweder über den Lightning-Anschluss angesteckt werden, der auch zur Stromversorgung und Datenübertragung dient. Oder man verwendet die kabellosen Airpods. Für das Unternehmen aus Cupertino scheint sich die Entscheidung gelohnt zu haben, auch wenn es nicht wenig Kritik an den Airpods gab. Die Airpods und Beats-Kopfhörer jedenfalls kamen Mitte Jänner auf einen Anteil von 40 Prozent bei den Einnahmen mit drahtlosen Kopfhörern.

foto: cnet korea "Cnet Korea" hat basierend auf Schilderungen eines Insiders Skizzen des Galaxy S8 erstellt.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

Sammobile hatte zuvor berichtet, dass auch Samsung nur mehr einen USB-C-Anschluss verbauen will. Doch die aktuell veröffentlichten Fotos zeigen daneben deutlich die klassische Buchse. (br, 5.2.2017)