Bei Kurzeinsatz für Basel

Basel – ÖFB-Stürmer Marc Janko hat am Samstag sein achtes Tor in der aktuellen Saison der Schweizer Super League erzielt. Der Niederösterreicher kam beim 4:0-Heimerfolg des FC Basel gegen Lugano zum Rückrundenstart ab der 78. zum Einsatz und staubte sechs Minuten später nach Vorarbeit von Michael Lang ab. Der Schweizer Fußball-Serienmeister Basel führt die Tabelle nach 19 Spielen überlegen an. (APA, 4.2.2017)