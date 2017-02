Macron fordert verstärkten Kampf gegen Terror

Bei Wahlsieg 10.000 zusätzliche Polizisten und Gendarmen bis 2022

Lyon – Nach dem Macheten-Angriff auf vier Soldaten in Paris hat der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron einen verstärkten Kampf gegen den Terrorismus gefordert. Falls er die Wahl im Mai gewinne, wolle er bis 2022 zusammen 10.000 Polizisten und Gendarmen einstellen, sagte Macron am Samstag vor tausenden Anhängern in Lyon.

Er sprach sich auch dafür aus, dass französische Verteidigungsbudget auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anzuheben. Zudem machte er sich für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit bei der Verteidigung stark.

Am Freitag hatte ein Mann mit Machete in der Pariser Innenstadt vier Soldaten angegriffen.

Macron tritt als unabhängiger Kandidat an und hat laut Umfragen Chancen, bei der Wahl in die entscheidende zweite Runde zu kommen und damit gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen anzutreten. Zu der Kundgebung in Lyon kamen nach Angaben der Veranstalter 16.000 Menschen. (APA, 4.2.2017)