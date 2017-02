Chelsea komplimentiert Arsenal aus dem Titelrennen

Tabellenführer siegt im London-Derby 3:1 und liegt nun bereits zwölf Punkte vor dem Stadrivalen

London – Arsenal hat wohl seine letzte Chance auf den Titel in der englischen Premier League verspielt. Im Spitzenspiel der 24. Runde unterlagen die Gunners am Samstag bei Tabellenführer FC Chelsea 1:3 (0:1). Mit 59 Punkten führen die Blues nach dem Derby-Sieg die Tabelle weiter souverän an, der Abstand zu Arsenal beträgt bereits zwölf Zähler.

Der Spanier Marcos Alonso (13.) köpfte das Führungstor für die Gastgeber an der Stamford Bridge, nachdem er sich im Luftduell kompromisslos gegen Hector Bellerin durchgesetzt hatte (13.). Der Arsenal-Außenverteidiger musste ausgewechselt werden.

Nach Seitenwechsel stellte Eden Hazard mit einer sehenswerten Einzelaktion auf 2:0 (53.). Der Belgier ließ die Arsenal-Abwehr um Laurent Koscielny ganz schlecht aussehen. Im Finish nutzte der ehemalige Arsenal-Star Cesc Fabregas einen Fehler von Keeper Petr Cech per Heber zu einem weiteren Treffer (86.).

Dem eingewechselten Olivier Giroud gelang in der Nachspielzeit per Kopf nur noch das Ehrentor (91.).

Chelsea, das erneut einen souveränen Auftritt hinlegte, blieb das vierte Ligaspiel in Folge ungeschlagen und bestand vier Tage nach dem 1:1 gegen den FC Liverpool auch den zweiten Härtetest gegen einen Verfolger.

Arsenal-Trainer Arsene Wenger sah die Partie wegen seiner Sperre von der Tribüne. Das erste Treffen der Saison im eigenen Stadion hatte seine Mannschaft Ende September noch mit 3:0 für sich entschieden. Seither hat Chelsea aber 16 von 18 Ligaspielen gewonnen. Das Team von Antonio Conte greift nach dem sechsten Meistertitel der Klubgeschichte, dem ersten seit 2015. In der Vorsaison hatte es nur zum enttäuschenden zehnten Endrang gereicht. (sid, red, 4.2. 2017)