Graz: Kanzler Kern bei Wahlkampf, Demo gegen Murkraftwerk

Christian Kern fuhr am Samstag trotz eines grippalen Infektes nach Graz, um SPÖ-Spitzenkandidaten Michael Ehmann zu unterstützen. Hunderte zogen derweil durch die Innenstadt

Graz – Christian Kern sprang dem Grazer SPÖ-Spitzenkandidaten Michael Ehmann am Samstag noch spontan zur Seite. Am Donnerstag musste der Bundeskanzler einen Graz-Termin wegen eines grippalen Infektes absagen. Es gab am Hauptplatz Crêpes, Kaffee und Blumen für die Wählerinnen und Wähler. Den wartenden Journalisten sagte Kern, seine Verwandten in Graz "werden den Michi Ehmann wählen. Dafür habe ich gesorgt". Auch Landtagspräsidentin Bettina Vollath und Ex-Minister Gerald Klug leisteten Ehmann Schützenhilfe.

Rund 1.700 Grazerinnen und Grazer zogen am Samstag Nachmittag, einen Tag vor der Gemeinderatswahl, in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt, um gegen den Bau des Murkraftwerkes zu demonstrieren. Sie forderten ein Volksbefragung zum Projekt. Das Murkraftwerk war ein zentrales Wahlkampfthema, letztlich auch der Anlass für die vorgezogenen Wahlen. (cms, mue, 4.2.2017)