Seidl kombiniert sich bei Olympia-Generalprobe erstmals aufs Podest

Salzburger im koreanischen Pyeongchang auf Platz zwei

Pyeongchang – Mario Seidl hat bei der Olympia-Generalprobe der Nordischen Kombinierer in Pyeongchang seinen ersten Weltcup-Podestplatz geschafft. Der 24-jährige Salzburger, der als Sprungsieger in die Loipe gegangen war, musste sich am Samstag nur dem siebenfachen Saisonsieger Johannes Rydzek beugen und wurde Zweiter. Rang drei ging an Fabian Rießle vor Eric Frenzel.

Seidl war in dieser Saison als dreifacher Vierter jeweils knapp am Podest vorbeigeschrammt. Der Pongauer leistete bis kurz vor km 8,6 die Führungsarbeit vor Rydzek, ehe der Deutsche unwiderstehlich zu seinem insgesamt 13. Weltcupsieg davonlief. Rydzek hat damit auch die Weltcup-Gesamtführung im Zweikampf mit Frenzel wieder übernommen. Zweitbester Österreicher war Franz Josef-Rehrl als guter Neunter. Paul Gerstgraser lief noch auf Platz zwölf und Philipp Orter (14.), Willi Denifl (15.) und Lukas Klapfer (17.) sorgten in Abwesenheit der pausierenden Bernhard Gruber und David Pommer für fünf Österreicher in den Top 17. (APA, 4.2. 2017)