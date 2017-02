Iran: Militärübung und Raketenstarts nach US-Sanktionen

Vereinigte Staaten behalten sich Truppenaufstockung im Nahen Osten vor

Teheran/Washington – Der Iran reagiert mit einer großangelegten Militärübung auf die jüngsten Sanktionen der USA. Bei dem Manöver am Samstag kämen auch verschiedene Raketentypen zum Einsatz, teilten die Revolutionsgarden auf ihrer Website Sepahnews mit. Mit der Übung solle die Bereitschaft des Iran verdeutlicht werden, auf die "Bedrohungen" und die "erniedrigenden Sanktionen" der USA zu reagieren, so die Eliteeinheit.

Die US-Regierung hatte am Freitag neue Sanktionen gegen Teheran verhängt, wenige Tage nach einem iranischen Raketentest. Die Strafmaßnahmen betreffen 25 Firmen und Einzelpersonen im Iran und in China, die nach Einschätzung der USA das iranische Raketenprogramm und die Revolutionsgarden unterstützen. Der Iran reagierte erbost und kündigte seinerseits Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Personen und Firmen an.

Zudem will der Iran seinerseits Sanktionen gegen "amerikanische Individuen und Unternehmen verhängen, die extremistische oder terroristische Gruppen unterstützen oder zur Unterdrückung und Ermordung wehrloser Menschen in der Region beitragen", wie das Außenministerium nach Angaben der Agentur IRNA mitteilte. Die Behörde nannte zunächst keine Namen, diese sollten später mitgeteilt werden.

Keine Truppenaufstockung

Die USA planen nach den Worten von Verteidigungsminister James Mattis keine Aufstockung ihrer Truppen in Nahost als Reaktion auf die jüngsten Differenzen mit dem Iran. "Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass, die Zahl der Soldaten, die wir im Nahen Osten haben, zu erhöhen", sagte Mattis am Samstag bei einem Besuch in Japan.

Allerdings bestehe immer die Möglichkeit, es doch zu tun. "Im Moment ist es meiner Meinung nach aber nicht nötig."

Mattis sagte weiter, die USA hätten den Iran und seine Aktivitäten genau im Blick. Er bezeichnete das Land wie zuvor schon der neue Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA, Mike Pompeo, als "größten einzelnen staatlichen Unterstützer von Terrorismus in der Welt". Die USA würden den iranischen Kurs nicht mehr wie unter dem früheren Präsidenten Barack Obama ignorieren.

Der Iran ist eines der sieben Länder, die von dem US-Einreiseverbot betroffen sind, das Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche verhängt hatte und das am Freitag von einem Bundesgericht in Seattle gestoppt wurde. Trump hatte das internationale Atomabkommen mit der Islamischen Republik des Vorjahres heftig kritisiert. Darin erklärte sich der Iran zur Beschränkung seines Atomprogramms bereit und bekam im Gegenzug die Lockerung von Sanktionen zugesichert. (APA, AFP, Reuters, 4.2.2017)