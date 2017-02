TV- und Radiotipps für Sonntag, 5. Februar

Die Super Bowl, radikalisierte Jugend "Im Zentrum", "Trumpokratie" bei Anne Will und der letzte "Pate"

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Georg Kapsch, der Präsident der Industriellenvereinigung, stellt sich Fragen der neuen News-Herausgeberin Esther Mitterstieler und von Dieter Bornemann (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus 1) Zu arbeiten hat sich die Bundesregierung gerade wieder vorgenommen, Politologe Anton Pelinka ist dazu Gast im Studio. 2) Die Volksanwaltschaft feierte gerade ihre ersten 40 Jahre. 3) Debatte über die umstrittenen neuen US-Einreiseverbote für Bürger aus sieben muslimischen Staaten im Europaparlament. Bis 12.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Spezial über die junge Generation der Burgenlandkroaten. Musiker und Wissenschafter aus den Reihen der größten anerkannten Volksgruppe setzen sich für ihre Rechte mit Selbstbewusstsein und Humor ein. Bis 14.00, ORF 2

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: Manon Anna Netrebko in der Rolle der tragischen Titelheldin in Jules Massenets Manon. Aufzeichnung aus der Wiener Staatsoper von 2007, Regie: Andrei Serban, Dirigent: Bertrand de Billy. Mit Roberto Alagna, Adrian Eröd. Bis 23.10, ORF 3

20.00 THEMENABEND

Oktoskop Der Film Mein Befinden ist gut, nur zeitlich sehr begrenzt dokumentiert eine imaginäre Reise durch Bilder und Erinnerungen des verstorbenen Vaters der Filmemacherin Sybille Bauer. Die Regisseurin ist zu Gast im Studio. Bis 21.00, Okto

20.15 MAFIA

Der Pate III (The Godfather Part III, USA 1990. Francis Ford Coppola) Sowohl für den Regisseur Francis Ford Coppola als auch für sein dunkles Alter Ego, Michael Corleone (Al Pacino), schließt sich im umstrittenen dritten Filmteil der Kreis. Corleone fährt, trotz nostalgischer Rückkehr zu den Familienursprüngen, endgültig zur Hölle. Das Resultat: opernhafte Übersteigerung, ein Abgesang als Hohelied. Bis 22.55, Arte

paramountmoviesde

20.15 BIO

Jobs (USA/CH 2013, Joshua Michael Stern) Die Story von Apple-Gründer Steve Jobs mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle. Stern erzählt die Geschichte des jungen Hippies Jobs, der in der Garage mit seinem Freund Steve Wozniak am ersten Computer bastelte und damit Geschichte schrieb. Bis 22.40, ATV



21.45 DISKUSSION

Anne Will: Die Trumpokratie – Eine Gefahr für die freie Welt? Mit dem deutschen Justizminister Heiko Maas (SPD), Alexander Graf Lambsdorff (Vizepräsident EU-Parlament, FDP), Historiker Heinrich August Winkler, Sylke Tempel, Chefredakteurin des Magazins Internationale Politik, Wirtschaftswissenschafter Max Otte. Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Radikalisierte Jugend – was ist dran an der islamistischen Gefahr Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP), die grüne Integrationssprecherin Alev Korun, der Imam und Gefängnisseelsorger Ramazan Demir, die Salafismus-Forscherin Nina Käsehage und die Journalistin Laila Mirzo diskutieren bei Claudia Reiterer. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Landraub – Die globale Jagd nach Ackerland (Ö 2015, Kurt Langbein) Zwölf Millionen Hektar Agrarfläche gehen Jahr für Jahr verloren: Investoren kaufen die Äcker der Welt auf. Der Dokumentarfilm porträtiert Investoren und ihre Opfer. Die einen sprechen von gesundem Wirtschaften, Sicherung der Nahversorgung und Wohlstand für alle. Die anderen erzählen von Vertreibung, Versklavung und vom Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage. Bis 0.35, ORF 2



0.00 MAGAZIN

Precht: Verlust der Mitte – Wohin driftet unsere Gesellschaft? Bild -Vizechefredakteur Nikolaus Blome zu Gast bei Philosophieprofessor Richard David Precht. Bis 0.45, ZDF

0.30 SPORTSPEKTAKEL

Super Bowl 2017 Das weltweit quotengewaltige Finale der US-Profi-Football-Liga NFL: Atlanta Falcons gegen New England Patriots. In der Halbzeitshow ist mit Lady Gaga zu rechnen. Bis 4.00, Puls 4 (fid, 4.2.2017)