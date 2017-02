TV- und Radiotipps für Samstag, 4. Februar

I am Legend (USA 2007, Francis Lawrence) Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt für Entsetzen: Es verwandelt Menschen in blutdürstige Zombie-Vampire. Robert Neville (Will Smith) ist als einer von wenigen gegen das Virus immun. Er versucht ein Gegenmittel zu finden. Das menschenleere Manhattan bietet eine schöne Kulisse. Bis 2.25, ProSieben

Im Vorhof der Hölle (State of Grace, USA 1990, Philip Joanou) Undercover-Polizist Terry Noonan (Sean Penn) kehrt nach langer Zeit wieder in die Bronx zurück und muss feststellen, dass die Sitten um einiges rauer geworden sind. Düstere, sehr spannende Katz-und-Maus-Jagd mit Penn, Ed Harris und Gary Oldman. Bis 0.35, ATV 2

Arlington Road (USA 1999, Mark Pellington) Professor Michael Faraday (Jeff Bridges) warnt seine Studenten vor rechtsradikalen Gruppierungen. Als er in seiner Vorortidylle neue Nachbarn bekommt, scheint das Leben seine Theorien einzuholen. Hinter dem freundlichen Auftreten der biederen Familie Oliver und Cheryl Lang (Tim Robbins, Joan Cusack) stößt er auf Ungereimtheiten. Mit an Verfolgungswahn grenzendem Misstrauen begibt sich Michael auf Nachforschungen. Bis 23.35, ZDF neo

Knast in Deutschland – Strafe, Liebe, Hoffnung Sie haben mit Drogen gehandelt, vergewaltigt oder gemordet – jetzt sitzen sie in einem deutschen Gefängnis. Ulrich Haagens Dokumentation bietet einen seltenen Einblick hinter die Mauern deutscher Justizvollzugsanstalten – von der kleinen Zelle mit spartanischer Einrichtung bis zum Vollzug mit Bungalows und Tennisplatz. Bis 21.15, ZDF Info

Spiel für dein Land – Das größte Quiz Europas Bei Quizonkel Jörg Pilawa treten wieder je dreiköpfige Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im großen Ratespiel gegeneinander an. Das Publikum darf via PC oder App mitraten. Team Österreich besteht aus den Fernsehdetektiven Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser und Gregor Seberg, Deutschland wird von Axel Prahl, Francis Fulton-Smith und Bernhard Hoëcker vertreten, für die Schweiz spielen Stéphanie Berger, Alain Sutter und Franco Marvulli. Bis 23.15, ORF 1

Falco Zum 60. Geburtstag des Musikers erinnert ORF 3 mit einem Themenabend an ihn: Hermi Löbl sprach 1991 mit Hans Hölzels Mutter Maria. Um 20.15 Uhr folgt die Doku Falco – Forever Young von Patrick Hibler – mehr zur Doku hier . Der Auftritt beim Donauinselfest 1993 steht um 21.15 Uhr am Programm. Um 22.20 Uhr folgt ein Zusammenschnitt aus Falcos verschiedenen Schaffensperioden. Um 23.15 Uhr ist der Themenabend auch schon wieder aus. Für den Falken hätte es jetzt erst richtig angefangen. Bis 23.15, ORF 3

Radio-Tipps

PODCASTTIPP

On the Media Die Medienjournalisten Brooke Gladstone und Bob Garfield sezieren in ihrer wöchentlichen Radioshow vor allem die US-Medienwelt – mit viel Gelassenheit und Zeit und hochqualifizierten Gesprächspartnern. Zu Beginn der Regierungsperiode Donald Trumps als US-Präsident so notwendig wie spannend. www.wnyc.org/otm-podcast

9.05 FEATURE

Hörbilder: Smooth Criminals. Die Musiker aus der Justizanstalt Garsten. Drei Kriminelle treffen sich regelmäßig zum Musizieren im Proberaum der Justizanstalt Garsten. Zwischen den Proben erzählen sie in Sarah Seekirchers Feature vom Alltag im Gefängnis. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt Bei Renate Burtscher zu Gast im Radio-Café in Wien ist das Theater-Ehepaar Milica Jovanovic und Mark Seibert. Die Musicaldarsteller spielen im Raimundtheater Eleonore und Emanuel Schikander. Bis 11.40, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Grünen-Bundessprecherin und -Klubobfrau Eva Glawischnig im Mittagsjournal-Interview von Regina Pöll. Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

Hörspiel-Galerie Clarissa von Stefan Zweig. Regie: Klaus Gmeiner. Mit Axel Corti, Julia Stemberger, Fritz Lehmann, Walter Schmidinger, Gerhard Zemann und anderen. Eine Aufnahme des ORF Salzburg von 1991, anlässlich des 75. Todestags Stefan Zweigs. Bis 15.00, Ö1

17.05 FEATURE

Diagonal stellt vor Mit Beiträgen über "Künstlerinnen auf dem Vormarsch" , Kameramann Robert Frank, Dirk Brauner und seine Mikrofonmanufaktur. Bis 19.00, Ö1