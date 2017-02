Achtung: Spar ruft Humus- und Falafelprodukte zurück

Wegen "möglicher Verunreinigung durch Fremdkörper" ruft Spar alle Humus- und Falafelprodukte der Marke "Neni" zurück

Die Supermarkt-Kette Spar hat am Freitag alle Humus- und Falafelprodukte der Marken "Neni am Tisch", "Spar Veggie by Neni" und "Spar enjoy by Neni" zurückgerufen. Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle sei "eine mögliche Verunreinigung durch Fremdkörper" festgestellt worden, hieß es am Nachmittag in einer Aussendung.

Um welche Fremdkörper es sich handelt, wurde nicht erwähnt. Das Unternehmen war für die APA telefonisch nicht erreichbar. Laut Aussendung sollten die betroffenen Produkte nicht verzehrt werden. Die Waren seien sofort aus den Regalen entfernt worden. Bereits gekaufte Artikel können auch ohne Rechnung in Spar-Supermärkten zurückgegeben werden.

Die vom Rückruf betroffenen Produkte: