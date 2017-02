Alleine verreisen: Absolute Freiheit oder Einsamkeit?

Die einen schwören darauf, für die anderen ist bereits die Vorstellung fürchterlich. Fahren Sie gerne alleine auf Urlaub?

Absolute Freiheit und Unabhängigkeit. So fühlt sich eine Soloreise im besten Fall an. Noch eine Kaffee- und Kuchenpause? Drei Museen pro Tag besuchen? Endloses Kleideranprobieren in kleinen Vintageboutiquen? Die Trekkingtour um zwei Tage verlängern? Alle Pläne komplett umschmeißen und mit der feschen Zufallsbekanntschaft einen Abstecher ans Meer machen? Ja klar, warum nicht? Ist man doch auf einer Reise alleine ausschließlich sich selbst verpflichtet.

Keine Kompromisse, keine Abstimmung zu zweit oder in der Gruppe, kein schlechtes Gewissen, wenn man ausschließlich das macht, worauf man Lust hat. Auch Kontakte sind schnell geknüpft, wenn man alleine unterwegs ist – falls man das überhaupt will. Denn es kann auch sehr schön sein, einfach einmal Zeit mit sich selbst zu verbringen. So mancher lernt sich ganz neu kennen, wenn er ohne Reisebegleitung die unendliche Weite Patagoniens erkundet oder durch die engen Gassen des Barrio Gótico in Barcelona schlendert. All diese Erfahrungen fühlen sich dann intensiver an.

Spaß ohne Begleitung?

Und doch kommt für viele das Verreisen ohne Begleitung nicht in Frage. Die Vorstellung, mehrere Tage ohne Begleitung beim Abendessen oder ohne jemanden, mit dem man die Impressionen und Erfahrungen teilen kann, zu verbringen, ist dann eher beängstigend oder sogar deprimierend. Drohende Fadesse schrecken ebenso ab, wie auch Sicherheitsbedenken, wenn man auf der Reise ganz auf sich alleine gestellt wäre.

Wie man auch dazu stehen mag – eine Reise alleine ist jedenfalls keine Seltenheit mehr. Eine Umfrage der Reisesuchmaschine Skyscanner aus dem Vorjahr ergab, das unter 1.200 Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, acht von zehn Befragten bereits ohne Begleitung verreist sind.

Alleine verreisen – eine schöne Vorstellung?

Welchem Lager gehören Sie an? Verreisen Sie gerne auch alleine oder kommt das für Sie überhaupt nicht in Frage? Was haben Sie auf Soloreisen schon erlebt? Teilen Sie Ihre besten Geschichten im Forum! (aan, 8.2.2017)