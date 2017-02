Murmeltier Phil sagt einen langen Winter voraus

Das Nagetier in Punxsutawney entdeckte seinen Schatten. Das bedeutet noch sechs Wochen Kälte

Punxsutawney – Phil hat seinen Schatten gesehen – und das ist für jene, die mit der Kälte nicht so warm werden, keine gute Nachricht. Phil ist das Murmeltier aus Punxsutawney in Pennsylvania, und der Nager hat am Donnerstag am inoffiziellen Murmeltiertag weitere sechs Wochen Kälte vorausgesagt.

Entscheidend bei der alljährlichen Zeremonie vor dem wie immer großen Publikum ist, ob Phil bei Sonnenschein einen Schatten wirft – und sich dann wieder in seinen Bau zurückzieht. Dann dauert der Winter noch sechs Wochen, und so geschah es auch am Donnerstag.

Allerdings dürfte Phil dieses Jahr falsch liegen, vermutet die "Washington Post". Demnach gab es in vielen Regionen der USA bereits im Jänner ungewöhnlich warmes Frühlingswetter.

Das Ritual fand erstmals 1887 in Punxsutawney statt. Seither haben die Murmeltiere, stets Phil getauft, den Schatten schon 102 Mal entdeckt, 17 Mal aber auch nicht.

Dem Wetterdatenarchiv National Climatic Data Center zufolge, waren Phils Vorhersagen zuletzt nicht sehr zuverlässig. Der Brauch erreichte weltweit Bekanntheit durch die 1993 erschienene US-Filmkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" (Originaltitel: "Groundhog Day"). (red, APA, 3.2.2017)