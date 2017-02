Janine Flock rast in Igls aufs Podest

Tirolerin musste sich nur der Deutschen Hermann und der Kanadierin Rahneva geschlagen geben

Igls – Zum vierten Mal in der laufenden Weltcupsaison ist Österreichs Skeleton-Ass Janine Flock am Freitag aufs Podest gefahren. Beim Heimrennen in Innsbruck-Igls musste sich die Tirolerin nur der deutschen Weltmeisterin Tina Hermann (+0,24 Sekunden) und der kanadischen Halbzeitführenden Mirela Rahneva (+0,08) geschlagen geben.

Bereits in St. Moritz und Altenberg war Flock Dritte gewesen, in Lake Placid hatte sie gewonnen. Vor dem letzten Weltcupsaisonbewerb in Pyeongchang Mitte März liegt Flock in der Gesamtwertung mit 1.321 Punkten hinter Jacqueline Lölling (1.366) und Hermann (1.341) auf Rang drei, hat aber noch Chancen auf den Sieg. Für 14.00 Uhr war in Igls noch das Herrenrennen angesetzt. (APA, 3.2.2017)

Freitag-Ergebnisse vom Skeleton-Weltcup in Innsbruck-Igls:

Damen:

1. Tina Hermann (GER) 1:48,15 Min.

2. Mirela Rahneva (CAN) +0,16 Sek.

3. Janine Flock (AUT) 0,24

Weltcupstand (nach 7 von 8 Wettbewerben):

1. Jacqueline Lölling (GER) 1.366 Pkt.

2. Hermann 1.341

3. Flock 1.321