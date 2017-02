Verkauf: ATV-Redaktion warnt vor "Verlust an Meinungsvielfalt"

Journalisten appellieren an Medienpolitiker und befürchten Auswirkungen auf die Medienvielfalt in Österreich

Wien – In einem Schreiben warnen die Journalistinnen und Journalisten des Privatsenders ATV vor einem "massiven Verlust an Meinungsvielfalt", der nach dem Verkauf des Privatsenders an die deutsche Sendergruppe ProSiebenSat1Puls 4 droht. Sie appellieren an Medienpolitiker und den Chef der Bundeswettbewerbsbehörde: "Nur eine Vielfalt an Redaktionen sichert eine Vielfalt an Meinungen, dies zu garantieren, ist Ihre Aufgabe."

Wie berichtet, gab die Bundeswettbewerbsbehörde am Donnerstag grundsätzlich grünes Licht für den Verkauf von ATV an ProSiebenSat1Puls 4 – allerdings mit Auflagen, die noch Gegenstand von Verhandlungen sein werden. Mit dem Brief adressiert werden Medienminister Thomas Drozda, die Mediensprecher der Parlamentsparteien Josef Cap, Werner Amon, Herbert Kickl, Dieter Brosz, Niko Alm und Christoph Hagen sowie Theodor Thanner, Chef der Bundeswettbewerbsbehörde.

Der Appell im Wortlaut:

"Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, sondiert ATV-Eigentümer Herbert Kloiber zur Zeit einen Verkauf unseres Senders. Zahlreiche Interessenten wurden in den Medien genannt, jedenfalls muss die Bundeswettbewerbsbehörde einen möglichen Kauf prüfen. Dieser Verkauf könnte auch wesentliche Auswirkungen auf die Medienvielfalt in Österreich haben.

Unsere Redaktion ist für die meistgesehenen täglichen Nachrichten im Privat-TV genauso verantwortlich, wie für die Informationssendung mit den meisten Seherinnen und Sehern in der Geschichte des österreichischen Privatfernsehens. Wir informierten 2016 Tag für Tag 362.000 Menschen* in fünf Sendungen von ATV Aktuell, die Sendung ist damit mit großem Abstand Privat-TV-Marktführer in allen Bevölkerungsgruppen. Außerdem beweisen wir mit dem mehrfach ausgezeichneten Polit-Talk "Klartext" und den Wahlsendungen von "ATV Meine Wahl", wie sich Politikberichterstattung weiterentwickeln lässt. Wir berichten hart in der Sache, aber stets fair im Ton, sind eine eigenständige, selbstbewusste Redaktion, die die Politik in die Pflicht nimmt und unabhängig und ausgewogen informiert.

Ein möglicher Verkauf unseres Senders könnte einen massiven Verlust an Meinungsvielfaltin diesem Land bedeuten. ATV wurde laut einer Studie der RTR 2015 über die "Qualität des tagesaktuellen Informationsangebots in den österreichischen Medien" auf Platz 4 von 33 deruntersuchten Medien gereiht, weil wir besonders viele Akteure zu Wort kommen lassen. Der sehr kleine Fernsehmarkt in Österreich würde eine kritische Stimme verlieren, einen Innovationsmotor, der viel für die Vermittlung von Politik in Österreich getan hat. Nur eine Vielfalt an Redaktionen sichert eine Vielfalt an Meinungen, dies zu garantieren, ist Ihre Aufgabe. Wir appellieren an Sie, Ihrer Verantwortung in den kommenden Wochen nachzukommen und die Medien- und Meinungsvielfalt in diesem Land nicht leichtfertig zuopfern.

Mit freundlichen Grüßen, die Journalistinnen und Journalisten von ATV." (red, 3.2.2017)