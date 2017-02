Demos einschränken: Kritik an Sobotkas Vorstoß, Parteijugend steht hinter ihm

Spaßdemos würden überhandnehmen, sagt die Junge Volkspartei. SPÖ, Grüne und NGOs stellen sich gegen jegliche Einschränkungen

Die schwarze Parteijugend stellt sich hinter den Vorstoß von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), das Demonstrationsrecht einzuschränken. "Man muss sich den Gesetzestext genau anschauen, wenn er ausgearbeitet wurde, aber wir sehen das auf jeden Fall positiv", sagt Dominik Schrott, Bundesobmann-Stellvertreter der Jungen Volkspartei (JVP).

"Spaßdemos" würden inzwischen überhandnehmen, so Schrott: "Das kann man dem Handel nicht zumuten. Diese Belästigung oder gar Sachbeschädigungen sind einfach ein wirtschaftliches Problem."

Auch Sobotka begründete seinen Vorschlag in erster Linie damit, dass durch Versammlungen Geschäftsinteressen bedroht würden. Der Innenminister möchte deshalb, dass künftig ein "Versammlungsleiter" für Sachbeschädigungen durch Demonstranten haften muss, wie die "Presse" am Donnerstag berichtete. Scheint kein solcher Versammlungsleiter auf, soll der Behördenvertreter feststellen, wer die Demonstration leitet.

"Spaßdemos" untersagen

Außerdem soll die Regierung beziehungsweise der Innenminister per Verordnung ein Demonstrationsverbot erlassen können, wenn berechtigte Interessen verletzt würden – etwa weil Geschäfte wirtschaftliche Einbußen befürchten müssen oder massive Verkehrsbehinderungen drohen. "Spaßdemos" will Sobotka untersagen lassen, für Gegendemonstrationen einen Mindestabstand von 150 Metern festlegen und die Frist zur Anmeldung von Kundgebungen von 24 auf 72 Stunden erhöhen.

Abgesehen von der ÖVP-Jugend muss sich der Minister hauptsächlich negative Kritik gefallen lassen. Der Chef der roten Gewerkschafter, Wolfgang Katzian, wirft Sobotka "Ignoranz und Ahnungslosigkeit" vor und fordert die ÖVP auf, ihren Minister einzubremsen. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler stellt sich gegen den Vorstoß: "Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, mit dem sollte man nicht spielen." Als "völlig inakzeptabel" bezeichnet SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim den Vorstoß.

"Menschenrechtswidrige Vorschläge"

Heinz Patzelt von Amnesty International kritisierte im Ö1-"Morgenjournal" am Freitag "serienweise schwerst menschenrechtswidrige, verfassungsrechtlich undenkbare Vorschläge" Sobotkas. Am Demonstrationsrecht dürfe nicht gerüttelt werden. Das gilt aus Patzelts Sicht auch für "Spaßdemos": "Ich nehme sehr viel lieber eine Spaßdemo in Kauf, die allen lästig ist und unzweifelhaft das Demonstrationsrecht konterkariert, als einen Innenminister und eine Regierung zu haben, die entscheidet, wer gegen sie demonstrieren darf und wer nicht." Die Menschenrechtsorganisation SOS-Mitmensch hat bereits eine Onlinepetition gegen die Beschränkungen gestartet.

Selbst der Handel beurteilt Sobotkas Vorstoß mit Vorsicht. Die Idee sei zwar "wichtig für die politische Diskussion", eine zivilrechtliche Haftung des Versammlungsleiters aber aus "demokratiepolitischer Sicht kritisch zu betrachten", schreibt der Handelsverband in einer Aussendung.

Unterstützung von FPÖ und Team Stronach

Die Grünen protestieren gegen jegliche Form der Einschränkung des Demonstrationsrechts. Die Versammlungsfreiheit sei das Kernstück der Demokratie, sagt Justizsprecher Albert Steinhauser. Zudem seien die Vorschläge verfassungswidrig. Für den grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz ist Sobotka "der größte Gefährder" der Verfassung.

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) steht hingegen hinter seinem Minister: "Das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit bleibt gewahrt, aber wir brauchen neue Regelungen, die den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen", sagt er. Unterstützung für die Vorschläge bekommt Sobotka auch von FPÖ und Team Stronach. (Oscar Böhm, Katharina Mittelstaedt, 3.2.2017)