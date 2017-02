Flüchtlinge: Merkel will Libyens Küste besser schützen

Wie Flüchtlinge von der Überfahrt nach Europa abgehalten werden können, ist Thema beim EU-Gipfel in Malta. Italien will libysche Küstenwache ausbilden

Valletta/Brüssel/Rom – Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben vor Beginn des EU-Gipfels in Malta an die Einheit der Europäer appelliert. "Ich habe gesagt, Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand", sagte Merkel vor Beginn des Treffens am Freitag.

Je deutlicher man sich über seine Rolle in der Welt klar sei, desto besser könne man die transatlantischen Beziehungen pflegen. "Deshalb steht für mich hier das Sprechen über Europa im Vordergrund und nicht das Sprechen über andere Teile der Welt", sagte sie auf eine Frage nach US-Präsident Donald Trump.

Auch Juncker mahnte zu Geschlossenheit. Er habe den Eindruck, dass die US-Regierung Europa nicht verstehe. Die EU müsse sich selbst auf die wesentlichen Punkte der weiteren Entwicklung verständigen. "Es gibt einige, die ausbüxen wollen", sagte er, Namen nannte er nicht.

Stärkung der libyschen Einheitsregierung

Die 28 EU-Regierungen wollen am Freitag neue Maßnahmen gegen illegale Einwanderung aus Afrika beschließen. Am Nachmittag soll es dann im Rahmen der EU27 darum gehen, wie sich die Union ohne Großbritannien weiterentwickeln soll.

Zunächst geht es darum, wie der Flüchtlingszuzug über die zentrale Mittelmeerroute begrenzt werden kann. Merkel setzt dabei auf eine Stärkung der libyschen Einheitsregierung, die unter anderem beim Küstenschutz unterstützt werden soll. "Die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen", sagte sie. Deshalb müssten ebenso wie beim Abkommen mit der Türkei die Lebensbedingungen der Migranten im Transitland verbessert und der Menschenschmuggel eingedämmt werden. Das werde in Libyen zusammen mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR geschehen.

Italien und Libyen schließen Abkommen

Italien und Libyen haben indes am ein Abkommen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels abgeschlossen. Demnach sollen die libysche Küstenwache und der Grenzschutz unterstützt werden, sagte Italiens Premier Paolo Gentiloni nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten der libyschen Einheitsregierung, Fayez al-Sarraj, Donnerstagabend.

Das Abkommen sieht vor, dass die libysche Grenze im Süden, über die viele Menschen aus Afrika auf dem Weg in Richtung Europa kommen, besser geschützt werden soll. Italienische Sicherheitskräfte sollen die libysche Küstenwache und die Grenzpolizei ausbilden. Italien soll dazu Finanzierungen für Programme zur Förderung des Wirtschaftswachstums entwickeln. "Das ist ein wichtiges Abkommen in den Beziehungen zwischen Italien und Libyen. Es bezeugt die Bereitschaft Italiens, sich stark für eine Stabilisierung der Lage in Libyen zu engagieren", sagte Gentiloni.

Migrationspartnerschaften

Italien will mit Herkunfts- und Transitländern in Afrika Migrationspartnerschaften eingehen, um die Flüchtlingsströme zu reduzieren. Für Vereinbarungen mit Libyen, Tunesien und dem Niger hat Italien diese Woche einen "Fonds für Afrika" eingerichtet, der mit 200 Millionen Euro dotiert ist. Hinzu kommen 430 Millionen Euro, die Italien bereits als Kooperationsgelder für 2017 zur Verfügung gestellt hat. Dafür sollen mehr illegale Einwanderer zurückgeführt werden. Weitere Abkommen könnten demnächst auch mit Nigeria, dem Senegal und Ägypten abgeschlossen werden.

Die EU will die Rückführung illegaler Einwanderer verstärken. Dabei sollen Menschenrechte und das internationale Prinzip der Nichtzurückweisung von Schutzbedürftigen voll geachtet werden. Die EU hat bisher 17 Rückführungsabkommen abgeschlossen. (APA, red, 3.2.2017)