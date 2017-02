"The Witcher": Fan-Film zum Rollenspiel begeistert das Netz

Stuntman und Cosplayer Ben Schamma erweckt den Hexer Geralt von Riva zum Leben

Produzentin und Cosplayerin Erika Rodgers, Regisseur Leo Kei Angelos und der Stuntman und Cosplayer Ben Schamma haben einen weiteren Videospielcharakter zum Leben erweckt: Als Hexer Geralt von Riva reitet Schamma mit Rodgers als Tris Merigold in einem Fanfilm durch die Wälder. Die detaillierten Kostüme und Masken, sowie die Musik und die Aufnahmen werden dem Rollenspiel bis ins Detail gerecht und sorgen für einen eindrucksvollen Kurzfilm.

erika rodgers Ben Schamma als Gerald von Riva

Detailversessenheit



Neben einigen Spezialeffekten liegt das Hauptaugenmerk in dem Kurzfilm auf dem Kampf zwischen Gerald, Tris und einem verfluchten Ritter, der von Stephan Bender gespielt wird. Das Video beweist die Detailversessenheit der Filmemacher. Jede Narbe sitzt am richtigen Fleck und die Requisiten sowie Kostüme sind den Originalen zum Verwechseln ähnlich.



In der Cosplay-Szene ist Schamma besonders wegen seiner Rolle als Darth Maul aus "Star Wars" bekannt. Darüber hinaus hat er auch schon als Joel aus "The Last of Us", Khal Drogo aus "Game of Thrones" und als Big Boss aus "Metal Gear" überzeugen können. (rhe, 6.2.2017)