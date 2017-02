Briten schlittern schon vor Brexit in Salatkrise

BBC: Schlechtes Wetter in Spanien gefährdet Versorgung mit Salat – Supermärkte geben nur noch drei Köpfe pro Nase ab

Wien – Wie die Warenströme von Salat und Gemüse aus der EU nach Großbritannien nach dem angestrebten harten Brexit aussehen werden, steht noch in den Sternen. Derzeit sind sie jedenfalls laut einem BBC-Bericht unterbrochen. Am stärksten davon betroffen ist Salat, aber auch Brokkoli, Melanzani, Tomaten und Paprika wurden knapp. Die Ursachen sind aber nicht wirtschaftspolitisch bedingt, sondern auf das ungewöhnlich kalte Wetter in Spanien zurückzuführen.

Nachdem in sozialen Medien Fotos von leeren Salatregalen zu kursieren begonnen hatten, beschränkten große Supermarktketten wie Tesco und Morrisons die Abgabe. Pro Einkauf werden nur noch maximal drei Salatköpfe an die Kundschaft ausgegeben, um die Versorgung sicherzustellen und Hamsterkäufe zu unterbinden.

Der britische Gemüsegroßhändler Nick Padley erwartet laut BBC, dass die angespannte Versorgungslage bei Waren aus Spanien noch sechs bis acht Wochen andauern wird. Bis dahin versucht er der Verknappung mit Importen aus den USA entgegenzuwirken. "Es sind harte Zeiten", lässt Padley die Verbraucher wissen. Aus den USA eingeführte Salatköpfe kosten nämlich deutlich mehr als jene aus der EU. (Alexander Hahn, 3.2.2017)