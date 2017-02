Was mögen Sie an Johnny Depps Filmen?

Welchen Johnny-Depp-Film haben Sie am liebsten gesehen und warum? Stimmen Sie ab!

Finanzielle Turbulenzen, Scheidungsschlammschlacht, Streit um Hunde – in die Schlagzeilen geriet Johnny Depp in letzter Zeit eher mit privaten Tiefschlägen. Als Kapitän Jack Sparrow ist er demnächst wieder in "Fluch der Karibik" zu sehen. Im fünften Teil des Piratenepos, "Tote Männer erzählen keine Geschichten", bekommt er es mit Bösewicht Captain Salazar, gespielt von Javier Bardem, zu tun.

Bei all den Piratengeschichten können die Vielseitigkeit des Künstlers und seine üppige Filmografie in den Hintergrund geraten. Depps Filmkarriere, die 1984 mit "A Nightmare on Elm Street" begann, weist zahlreiche Höhepunkte auf. Seine schauspielerischen Leistungen wurden aber auch manchmal von der Kritik verrissen. Für "Lone Ranger", in dem er den amerikanischen Ureinwohner Tonto spielt, war er gar für die Antiauszeichnung "Goldene Himbeere" nominiert. Das Magazin "Forbes" kürte ihn 2016 zum zweiten Mal in Folge zum überbezahltesten Schauspieler des Jahres.

Exzentrische Charaktere seit den 80er-Jahren

Doch Depp sorgte auch für viele Klassiker und bewies in der Auswahl seiner Rollen eine enorme Bandbreite. In "Fear and Loathing in Las Vegas" verkörperte er das Alter Ego des Schriftstellers Hunter S. Thompson. Im Liebesfilm "Benny & Joon" spielte er einen verschrobenen Stummfilmfan. Als Edward mit den Scherenhänden brachte Johnny Depp Glamour und Herz in die Gleichförmigkeit der Vorstadt. Der gleichnamige Film markiert auch den Beginn der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Regisseur Tim Burton. Gemeinsam schufen sie stets schräge und leicht abgründige Figuren wie den mysteriösen Schokoladenfabrikbesitzer Willy Wonka, den mörderischen Barbier Sweeney Todd, oder den verrückten Hutmacher im Kinderbuchklassiker "Alice im Wunderland".

Liegt Ihnen Johnny Depps Schauspielstil? Welcher seiner Filme ist Ihr persönliches Highlight? In welchen hat er Sie enttäuscht?