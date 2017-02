Trump-Beraterin rechtfertigt Einreiseverbot mit Massaker, das nie passierte

Zwei in in Bowling Green lebende Iraker wurden wegen Terrorismus verurteilt, ein Massaker fand dort aber nie statt

Washington – US-Präsident Donald Trump und sein Team müssen sich weiterhin für das Einreiseverbot für Staatsangehörigen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten rechtfertigen. Seine Beraterin Kellyanne Conway sprach in diesem Zusammenhang in einem Interview mit dem Sender MSNBC von zwei Irakern, die hinter dem "Bowling-Green-Massaker" stünden (der Irak gehört zusammen mit Syrien, dem Iran, Somalia, dem Sudan, Libyen und dem Jemen zu den vom Einreisestopp betroffenen Ländern). Ein Massaker gab es in Bowling Green im US-Bundesstaat Kentucky aber nie.

Was Conway wohl anspricht, sind zwei Iraker, die im Jahr 2011 verhaftet wurden. Sie führten im Irak Angriffe mit improvisierten Sprengvorrichtungen auf US-Soldaten aus und wollten Waffen und Geld an Al-Kaida im Irak schicken mit dem Ziel, US-Soldaten zu töten. Sie bekannten sich schuldig und wurden zu lebenslanger beziehungsweise 40 Jahren Haft verurteilt.

msnbc Ab Minute 2:45 geht es um den angeblichen Einreisestopp Obamas, ab Minute 2:53 spricht Conway vom "Bowling-Green-Massaker".

Conway – die bereits im Zuge der Diskussion über die Menschenmenge bei Trumps Angelobung die Verbreitung von "alternativen Fakten" verteidigte – spricht im Interview auch vom sechsmonatigen Verbot des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, das es irakischen Flüchtlingen untersagt haben soll, in die USA einzureisen. Wegen neuer Prüfmethoden hatte sich 2011 die Vergabe von Visa an Flüchtlinge aus dem Irak zwar tatsächlich vorübergehend verlangsamt. Einen völligen Stopp gab es aber nie. Wer ein gültiges Visum hatte, durfte einreisen. (red, 3.2.2017)