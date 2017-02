Start ab Sommer 2017 – Kostenlose Infrastruktur für ausgewählte Start-Ups

Wien bekommt ein neues Zentrum für Start-Ups. Der "Design-Tower" im zweiten Wiener Gemeindebezirk soll ab Sommer 2017 zur Arbeitsstätte von Startups gemeinsam mit Großunternehmen, Inkubatoren, Venture-Partnern, Service- und Vertriebspartnern, Investoren und Dienstleistern werden. Der Fokus von "weXelerate", dem Unternehmen hinter der Unternehmung, wird auf den Innovationsfeldern Internet of Things, FinTech und Media liegen.

Mieter bereits an Bord

Die Gründer von weXelerate haben bereits Mieter, wie die Venture-Firmen Speedinvest, i5invest, so Pioneers gefunden. Das Zentrum soll an 365 Tagen pro Jahr rund um die Uhr geöffnet und das gesamte Erdgeschoß ein öffentlich zugänglicher Co-Working Space sein. Der erste Stock soll ausgewählten Start-Ups 100 Tage kostenlos zur Verfügung stehen. Im zweiten Obergeschoss einen sogenannten "Champions Floor" für etablierte Startups geben, die sich dort einmieten können.

In der dritten Etage werden die Service- und Vertriebspartner, Investoren, Business Angels, Großunternehmen, Venture-Partner, Berater und Förderstellen zu finden sein. DO & CO ist ebenfalls mit einem Gastroangebot vertreten. (red, 3.2.2017)